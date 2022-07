Niño reprueba matemáticas y papá rompe en llanto, le había ayudado a estudiar; VIDEO se vuelve viral

Muchos padres y madres de familia tienen entre sus responsabilidades diarias el ayudar a sus hijos a hacer la tarea ,apoyarlos con sus actividades extra escolares e incluso a estudiar juntos para los exámenes, ese fue el caso de un papá que no dudó en ayudar a preparar a su hijo para realizar su examen de matemáticas, sin embargo, no todo salió como esperaba.

El hombre preparó a su hijo a lo largo de un año para que diera su mejor desempeño a la hora de realizar la prueba de matemáticas, pero el resultado no fue nada satisfactorio ya que el pequeño reprobó el examen. Esta noticia dejó conmocionado al padre de familia quien no pudo evitar romper en llanto al enterarse que sus esfuerzos fueron en vano.

Ha sido la esposa del hombre quien capturó el momento con su celular en el cual se observa al papá tratar de esquivar la cámara mientras las lágrimas recorren su rostro; el video fue compartido en redes sociales y en minutos se volvió viral debido a las decenas de reacciones de los internautas.

Padre rompe en llanto y video se vuelve un éxito en redes

La historia del hombre del video ocurrió en la ciudad de Zhengzhou, China, y fue retomada por diversos medios locales, ya que la reacción del padre suele ser muy común en un país en donde miles de niños compiten cada año por lograr ingresar a los colegios, y muchos no lo consiguen.

El papá no pudo contener el llanto al recibir la noticia. FOTO: Especial

De acuerdo con la información difundida en la prensa local, el hombre del video le dio clases particulares a su hijo durante un año con el objetivo de prepararlo para su examen. Pero tal parece que el pequeño no aprendió nada de lo que su padre le explicaba con paciencia.

El video se viralizó en internet y se volvió un éxito. FOTO: Especial

Resulta que de 100 puntos posibles que podía alcanzar en la prueba de matemáticas, el menor solo consiguió 6; esto detonó la frustración y el llanto del papá, de acuerdo con el sitio de noticias Qilu Evening News. "Es realmente un poco triste. Ya no me importa. Mis esfuerzos son en vano, ¡que se las arregle por sí mismo!", declaró el padre al medio "ET Today".

El hmbre del video fue citado por varios medios locales. FOTO: Especial

La grabación fue compartida en redes y se ha vuelto un éxito en internet, debido a las decenas de reacciones y comentarios de los usuarios, quienes demostraron apoyo al desconsolado papá de la grabación.

