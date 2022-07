Jaime Maussan pide a diputados crear oficina para investigar el fenómeno OVNI

Ante un reciente incremento de avistamientos de supuestos Objetos Voladores No Identificados (OVNIs) en diversas partes de nuestro país, Jaime Maussan declaró que México tiene un gran potencial para investigar este tipo de fenómenos por lo que hizo un llamado a los integrantes del Congreso mexicano a que tomen cartas en el asunto y creen una oficina para investigar el fenómeno OVNI.

Así lo declaró el experto durante una entrevista que concedió en "Venga la Alegría" en donde se refirió a la serie de avistamientos que han sido captados por varios testigos y que fueron compartidos en las redes sociales: "No esperé que las cosas fueran a ser así, tampoco esperé todo lo que está pasando", aseguró el experto en el fenómeno OVNI.

Maussan fue cuestionado acerca de si recibe algún tipo de ayuda o apoyo por parte del gobierno mexicano: "En el año 2004 me apoyó cuando me entregó aquel video que grabó la Fuerza Aérea de México, yo muy agradecido con ellos, con el Ejército, más allá de eso ni me obstaculiza ni me apoya", explicó.

Maussan invita a Diputados a crear una oficina que investigue el fenómeno OVNI

Jaime Maussan aseguró que si bien no recibe ningún tipo de apoyo por parte del Gobierno mexicano al Congreso de nuestro país le corresponde estudiar e investigar este fenómeno como ya lo hace muchos otros países en el mundo:

"Es un fenómeno que ahí está, al menos tengo la libertad de presentarlo; tengo la libertad en Azteca, tengo la libertad en México, es suficiente. Si me quieren apoyar yo creo que corresponde ya que el Congreso mexicano tome este tema, lo está tomando el de los Estados Unidos, ¿por qué aquí no? ¿por qué no hacer una oficina si aquí hay tantos avistamientos para investigarlos?"; se cuestionó el experto.

Maussan aprovechó la entrevista para invitar al Congreso mexicano a crear una oficina especializada en el fenómeno OVNI ya que, de acuerdo con sus palabras, México tiene gran potencial debido a la gran cantidad de avistamientos que ocurren aquí:

"Yo lanzo esta propuesta que se cree una oficina especializada como ya existe en China, en Estados Unidos, en Chile, en Argentina, ¿Por qué en México no? Si es uno de los países en donde más se presenta en nuestro planeta", concluyó el experto.

SIGUE LEYENDO:

Ovni de las Lomas en 1997: La incógnita de un avistamiento que le dio la vuelta al mundo y sucedió en CDMX

¿Comenzó la invasión extraterrestre? Avistan varias veces a un Ovni desde Alta Cumbre, Tamaulipas

“El Ejército de EU me obligó a diseccionar a un extraterrestre”: comparten crudo testimonio de una enfermera