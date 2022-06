"Nunca mentí": Jaime Maussan sobre las señales alienígenas

José Jaime Maussan Flota, mejor conocido como simplemente Jaime Maussan, es un famoso periodista cuyos estudios e investigación sobre la vida extraterrestre y el fenómeno OVNI lo han llevado a la fama convirtiéndose en el ufólogo más importante de México.

De acuerdo con una entrevista realizada por Milenio, el interés de Maussan por la vida en otros planetas surgió cuando apenas era un niño de primaria. Dos de sus compañeros de salón le contaron un suceso increíble que presenciaron una noche: el avistamiento de un supuesto OVNI en 1965, cuando este fenómeno era el tema diario para los habitantes del entonces Distrito Federal.

Cuando el ufólogo creció y se enfrentó a tener que tomar la decisión sobre su vocación, elegiría ser administrador de empresas; sin embargo, una amigo le enseñó y cambió su perspectiva acerca del periodismo:

“Me aclaró que el periodismo era hacer conciencia, cambiar el mundo, viajar, conocer un mundo en el que no había pensado y me atrajo mucho esa idea: cambiar las cosas que no me gustaban”, declaró al medio mencionado. Fui periodista y asumí con valor mi posición; tuve que enfrentar a un status quo, a una mentalidad de personas que no habían evolucionado y sufrir el escarnio, la burla. Trataron de terminar con mi credibilidad”, dijo.

En 1984 presentó un reportaje que estremeció a todo el país

En 1984 presentó un reportaje sin precedentes que estremeció a todo el país: un campesino suizo, Eduard Billy Meier, mostró fotografías, testimonios, análisis a metales, sonidos que nunca nadie había dado a conocer, ”un caso tan completo con tantas evidencias analizadas. Me llamó la atención, investigué el caso y lo saqué en el programa 60 Minutos”. En ese momento, la relación entre Jaime Maussan y el fenómeno OVNI se hizo formal.

Los descubrimientos de Maussan, que durante muchos años fueron motivo de críticas y burlas, actualmente se toman en serio, ya que a partir de que en diciembre de 2017 el New York Times dio a conocer la existencia del Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas, del Pentágono, las autoridades estadounidenses han tratado seriamente el tema. Inclusive, el pasado viernes se cumplió un mes de aquella mañana en la que el Congreso de los Estados Unidos decidió revelar al mundo imágenes de “fenómenos aéreos inexplicables”.

“Ahora toda la gente dice: ‘Maussan tenía razón’, pero eso no es el chiste; el chiste es que se genere un gran cambio de conciencia, eso es lo que a mí me mueve”, reveló el ufólogo mexicano. Gracias al acceso inmediato a una cámara de video a través de los dispositivos móviles, el mundo que el periodista mexicano imaginó hace más de 3 décadas “está sucediendo hoy en día”,

“Estos seres están buscando la comunicación desde hace décadas, con los círculos, sonidos, señales en el cielo. En el momento que de manera oficial lancemos un mensaje, lo van a responder y ese va a ser el gran impacto para la humanidad: contacto con otras inteligencias (...) representa la gran esperanza de que el ser humano cambie de manera radical y evite el colapso al cual nos aproximamos”, dijo sobre la posibilidad de mejorar el planeta y como sociedad a partir de este contacto.

Finalmente, el especialista en el fenómeno OVNI, recordó el día que vio a dos seres fosforescentes durante una investigación, hecho que mantiene vivo el impacto que le causaron las señales en los campos de trigo en Inglaterra: “Nunca mentí, siempre dije la verdad y hoy afortunadamente se está demostrando, y afortunadamente estoy vivo para darme cuenta de ello”.

