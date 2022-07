Abuela más sensual del mundo cautiva OnlyFans; dice que sus ex, casados, se suscriben a su página

Gina Stewart es conocida como la “abuela más sensual del mundo”. La australiana asegura que desde que abrió su cuenta en la plataforma para adultos OnlyFans, sus exparejas que ahora ya están casados, se han suscrito a la cuenta de la exitosa y orgullosa abuela de tres nietos.

Hace algunas semanas, su hija, Casey, dio a luz al tercer nieto de Gina. Tras publicar un atrevido baile en sus redes, Gina aseguró que se dio cuenta que aumentó el número de sus seguidores, y entre ellos vio que estaban algunas de sus exparejas sentimentales que incluso, hoy en día están casados.

Gina tiene tres nietos. Foto: IG

Con tan solo 51 años de edad, Gina se convirtió en abuela, pero sigue cuidando su salud que se refleja en el cuerpo estilizado con el que ha encantado a todos sus fans, incluyendo a sus tres últimos que en menos de 24 horas se sumaron a su séquito, los cuales son sus exparejas, afirmó para el medio británico Daily Star.

“Dicen que soy yo, el que se escapó y me comparan con sus esposas. Solo soy una fantasía para ellos”, afirmó Gina.

La “abuela más sensual del mundo” dijo sentirse sorprendida por el comportamiento de sus exnovios, “Me sorprende un poco y tengo ex que me piden fotos. Pero creo que un ex es un ex por una razón y nunca retrocedería”, sostuvo.

Gina tiene 51 años y es una celebridad en OnlyFans. Foto: IG

Incluso, dijo que uno de sus exnovios la contactó y le pidió una sesión más subida de tono por lo que le terminó pagando más por su contenido. “El casado incluso llegó a unirse a mi OnlyFans porque querían ver más de mí y se volvieron adictos”.

Asegura que OnlyFans es solo una fantasía

Aunque reconoció que le parece halagador que los hombres con los que compartió parte de su vida la sigan buscando, también considera que es un peligro tanto para ellos y ella misma, “Pero también me puede meter en problemas, así que tengo cuidado con las situaciones que surgen todo el tiempo así”.

“Incluso he tenido maridos de amigas que se vuelven locos por mí una vez que se enteran de mi OnlyFans y no me dejan en paz. Solo les digo que están obsesionados con la fantasía: OnlyFans es solo una fantasía”, dijo Gina.

Gina asegura que OnlyFans es solo fantasía. Foto: IG

Sin embargo, en su cuenta de Instagram, Gina Stewart comparte consejos de belleza y alimentación aunque también luce su curvilíneo cuerpo.

“Por loco que parezca, los hombres me dicen que me aman constantemente después de que publico una nueva foto en Instagram y me proponen todo tipo de cosas como matrimonio, dinero y regalos”.

Gina recibe millonarias propuestas que rechaza. Foto: IG

Sin embargo, a lo anterior, Gina pone especial atención y siempre rechaza las ofertas como precaución de que sea víctima de algún peligro desconocido.

