El viral momento en que dos leones marinos ahuyentan a turistas de la playa | VIDEO

Hay personas que cuando ven animales como osos o leones, naturalmente sienten la necesidad de alejarse, por la conocida peligrosidad que representan.

Pero en ocasiones, la actitud de un animal es más que suficiente para que algunas personas se sientan amenazadas, como sucedió en una playa de Estados Unidos.

En un clip compartido en TikTok por el usuario @favortown se puede ver cómo bastaron dos leones marinos para intimidar a más de una decena de turistas.

Al ritmo de la canción "Apple Bottom Jeans" de The Beach Boys, se puede ver a todos los turistas huir como si se tratara de un depredador, luego de que el par de animales se aproximaran a una considerable velocidad.

En cuestión de segundos, una parte de la playa La Jolla Cove, en San Diego, California quedó casi vacía, mientras que las personas en el mar sólo dejaron pasar a los rápidos mamíferos marinos, quienes de inmediato se sumergieron en el agua.

En la sección de comentarios, los usuarios defendieron el actuar de los animales, argumentando ese es su territorio y los invasores realmente son las personas que asisten a vacacionar.

Cabe destacar que los leones marinos suelen ser territoriales, por lo que no son frecuentes los ataques a humanos, aunque sí han existido, no obstante, cuando lo hacen es por esta razón y no para comerse a las personas.

