Aquaman chileno: Hombre que logró domar a leones marinos se viraliza en TikTok | VIDEO

A través de TikTok surgió el Aquaman chileno, un hombre que logró que una manada de lobos marinos regresaran al mar luego de invadir a vía pública en la calzada del Terminal Pesquero en Chile.

El usuario @alex_matatanclown compartió un resumen de lo sucedió a través de un divertido video: "Los marinos, haciéndose del espacio público, hasta tomándose la avenida. Pero apareció un sujeto que con comunicación no verbal conectó con estos seres marinos" narró el hombre.

Cabe destacar que autoridades locales se encontraban en el lugar y no habían tenido éxito quitando a los animales de la vialidad: "Su mensaje era claro 'no tengo pelos en la cara, pero empatizo con ustedes' brevemente le explicó al jefe de la manada que no podían sobrepasar la avenida" se escucha en el clip.

De esta forma, el hombre, a quien también apodaron como "Luisito Samoa", les fijó límites a los animales y los invitó a retirarse de forma pacífica hacia el mar.

En redes sociales se viralizó el Aquaman chileno. | FOTO: TikTok @alex_matatanclown

De acuerdo con internautas, el sujeto que vestía unos pantalones color verde y el torso descubierto, tiene cierto parecido con el popular youtuber, Luisito Comunica.

Con aplausos, el Aquaman chileno logró que alrededor de 30 leones marinos obedecieran y regresaran al mar sin mayor problema, lo que llamó la atención fue que casi de inmediato hicieron caso.

Los animales obedecieron sin mayor problema. | FOTO: TikTok @alex_matatanclown

Varios usuarios reconocieron la acción del hombre y lo felicitaron en los comentarios, pues además de que logró que lo obedecieran, se preocupó por ellos sin hacerles daño.

