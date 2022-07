¿Quién es Khaby Lame? El TikToker más famoso del mundo y que se ha declarado fan de Grupo Firme; así logró su fortuna

Khaby Lame, conocido también como el TikToker más famoso del mundo, se colocó en tendencia este jueves en nuestro país luego de dar a conocer en sus redes sociales que es fanático de "Grupo Firme", al tiempo que cantaba "En Tu Perra Vida" con su peculiar acento; ante esta declaración Eduin Caz, integrante de la agrupación tijuanense, respondió agradecido.

Pero para los que todavía se preguntan ¿quién es Khaby Lame? El TikToker, cuyo nombre real es Khabane Lame, es considerado uno de los creadores de contenido más famoso del mundo; a sus 22 años, y con poco más de dos se incursionar en las redes, el joven de origen senegalés es ya una referencia en el mundo de las redes sociales.

Khaby nació en la población de Ziguinchor, Senegal, en el año 2000 y a los dos años de edad emigró junto a su familia a Italia, en donde se establecieron desde entonces. Ahora, es reconocido en este país europeo, como en el resto del mundo, por ser el primer tiktoker en Italia y Senegal en superar los 100 millones de seguidores. Pero ¿cómo lo logró?

Khaby Lame rompió TikTok durante la pandemia y ahora es un exitoso influencer

Khabane Lame recordaría la época en la que llegó a vivir a Italia, durante una entrevista difundida el año pasado por el diario argentino Clarín: "Viví en una casa popular, un sistema de viviendas para inmigrantes. Ahí la vida no era muy fácil, pero siempre fui feliz porque tuve amigos que me ayudaban, que estaban siempre conmigo. No teníamos mucho, pero éramos felices", relató.

En aquel momento no imaginada el gran giro que le traería su vida la etapa de confinamiento debido a la pandemia de Covid-19, la cual se profundizó en occidente a principios de 2020; tiempo en el que el joven se quedó sin empleo, por lo que tuvo que mudarse con su familia a un departamento.

Khaby narró que había estudiado en una escuela superior de mecánica y en aquel entonces trabajaba como operador en una fábrica, sin embargo, "durante la cuarentena me dijeron que no había más posibilidad de tenerme ahí", relató. Fue entonces cuando comenzó a grabar videos que compartía en su cuenta de TikTok.

Khaby reveló la clave de su éxito

En diversas entrevistas que ha concedido a la prensa, Khaby Lame narró que la clave para romper TikTokcon sus videos fue siempre aportar soluciones simples a aquellos tutoriales complejos que son constantes en esa plataforma.

Desde entonces la suerte le comenzó a sonreír, ya que lo que inició como un pasatiempo en poco tiempo se convirtió en una fuente de ingresos para él como para su familia. Aseguró que la simplicidad de sus videos y la ironía con la que aborda las soluciones simples que presenta en cada clip han sido la conexión con los usuarios.

"Ironicé sobre gente que hacía difíciles las cosas simples. Siempre así: en modo simple, haciendo ver que la simplicidad es lo mejor. Sin adornos", relató en una ocasión. Desde entonces el joven de origen senegalés ha vuelto viral su gesto y su rostro al final de cada video.

Khaby ha llegado a recibir hasta 300 millones de visitas en su página de TikTok, más de 2 billones de "me gusta" en todos sus videos y ahora supera los 145 millones de seguidores que lo colocan como el joven de mayor audiencia del mundo en esa red social; mientras que en Instagram cuenta con 78 millones y medio de seguidores.

