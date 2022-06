Encuentra cucaracha en su comida y se viraliza su reacción

Una joven usuaria de Facebook compartió la lamentable experiencia que vivió luego de pedir comida a domicilio y encontrar una cucaracha en sus alimentos; lo que llevó a la usuaria a realizar una denuncia virtual para con ello evitar que a otras personas les suceda algo similar.

Fue Laura Vego, originaria de Xalapa, Veracruz, quien optó por compartir la desagradable sorpresa que vivió luego que solicitara comida japonesa a domicilio mediante aplicación, sin embargo, nunca esperó hallar un animal oculto en el propio alimento. Fue así como encontró una cucaracha, a la cual le tomó una fotografía y la publicó en su cuenta de Facebook.

"Imagínense que piden comida a un Oriental Wok, en #Xalapa, el que está en Rojas (centro)... y de repente se encuentran con esto", escribió al inicio de su publicación, junto a una fotografía en donde se podía apreciar el insecto entre la comida y una captura de pantalla de los mensajes que le enviaron desde el establecimiento en donde realizó su pedido.

"Que p**che asco, ya le había dado una mordida"

Tras descubrir el insecto en su comida Laura Vego decidió contactar con el establecimiento para hacerles saber lo ocurrido: "Me dicen que si quiero me vuelven a enviar el pedido o que pida el reembolso por Uber, pues lo pedí mediante la app. Y es todo lo que pueden hacer" continuó con su narración.

Imagen del insecto que fue publicada en Facebook. FOTO: Especial

La joven se mostró muy molesta porque además ya le había dado una mordida a la comida: "Que pi**che asco, ya le había dado una mordida, y coraje e impotencia; no es el dinero, es el descuido que ponen en preparar los alimentos y lo insalubre que es.

Elijan bien en donde pedir comida", destacó en su comentario.

La usuaria también agregó que “nada justifica la falta de salubridad" y remató su denuncia asegurando que no regresaría ese establecimiento: "Me arruinó la comida, ya no volveré a ir nunca". Ante la queja expuesta por la joven ante el establecimiento, mediante una serie de mensajes Oriental Wok de Xalapa se disculpó por el inconveniente.

Respuesta que el establecimiento de comida dio a la joven. FOTO: Especial

El restaurante aseguró que debido a una reciente remodelación se han aparecido insectos: “Lo que pasa es que por las lámparas que acabamos de agregar a la cocina, se meten pequeños insectos. Fue un gran descuido de nuestra parte (…) Sé que no hay manera de arreglar, ya que pudo usted haberlo ingerido”, respondieron.

Una vez publicada la denuncia en redes sociales, el caso de la joven se viralizó en pocos minutos y los usuarios reaccionaron con numerosos comentarios, los cuales se dividieron entre quienes apoyaban a Laura y aquellos que defendieron al local de comida, argumentando que este tipo de descuidos le puede pasar a cualquier negocio.

