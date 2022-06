Joven usaba cuenta de Netflix del chico con el que salió hace cuatro años: VIDEO de TikTok se vuelve viral y llega hasta él

Las historias que algunos usuarios comparten en TikTok en ocasiones suelen ser tan peculiares que rápidamente cautivan a los internautas y se vuelven virales, tal fue el caso de una joven que relató en un video cómo sigue usando la cuenta de Netflix de un chico con el cual salió hace cuatro años.

El clip generó tal polémica en redes que inmediatamente se viralizó y llegó al propio coprotagonista de la historia, quien relató que incluso tuvo que abrir su propia cuenta de TikTok para conocer a detalle el relato. Se trata de la usuaria identificada como Pia Blossom, quien decidió compartir su experiencia y su clip ha arrasado en la red social.

La joven, de origen británico, explicó en el video un curioso detalle que ha tenido en su vida y relató como tras cuatro años de haber salido con un chico, al cual conoció en el año 2018, todavía sigue utilizando su cuenta de Netflix pese a que desde entonces no se han vuelto a ver. Pero ¿cómo fue que ocurrió esto? Enseguida te contamos los detalles de la historia.

El video se viralizó en TikTok y ya fue visto por el chico

De acuerdo con lo que Pia Blossom relató en su video, una vez que salió con el chico él le preguntó si ya había visto la popular serie "Stranger Things", a lo que ella respondió que no. Ante la negativa, y dado que la TikToker no tenía cuenta en Netflix, su cita no dudó en agregarla en su perfil, con el nombre de Pia, y desde entonces sigue figurando en su cuenta.

Pia Blossom contó su historia en TikTok y se volvió viral. FOTO: Especial

Pia explicó en la grabación que no cuenta con el número telefónico del chico con el que salió, ya que en todo este tiempo no supo más de él, razón por la cual decidió realizar el video a modo de agradecimiento y también para compartir su peculiar anécdota con los internautas.

El clip tuvo tal éxito en TikTok que ya supera los 15 millones de reproducciones y se viralizó en cuestión de minutos; el alcance ha sido tanto en las redes que el propio joven de la historia pudo ver el video y ponerse en contacto con Pia. “Me ha dicho que se ha creado una cuenta de TikTok solo para poder leer los comentarios”, declaró la protagonista en su video.

Pia sigue teniendo su propia sesión en la cuenta de Netflix. FOTO: Especial

Además del clip inicial, Pia compartió otras dos grabaciones en donde relató cómo fue el volver a ponerse en contacto con el joven y respondió a una pregunta que los TikTokers le realizaron inmediatamente; si volvería a salir con él. Ante esto, la joven respondió que de antemano el chico fue muy amable con ella y que le confesó que es asexual.

Fotografía que compartió Pia junto al chico de la historia. FOTO: Especial

“No conocía mucho sobre el tema, pero yo soy más bien lo contrario”, declaró en uno de los videos, los cuales han tenido igual éxito que el clip inicial. Para verlos da click en este enlace.

