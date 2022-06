TikToker muestra en VIDEO cómo se tiran litros de cerveza que están apunto de caducar: "aún sabían buenas las chelas"

La sorprendente historia de un usuario de TikTok se volvió viral luego que compartiera un video en el cual mostró cómo cientos de litros de cerveza a punto de caducar se desechan diariamente, esto como parte de las políticas que implementan diversas tiendas de autoservicio.

La grabación se volvió viral debido a los cientos de reacciones de los internautas, quienes se mostraron indignados al ver que tanto producto se tire a la basura, ya que aseguraron se podría vender a un precio menor o incluso regalarla. Además el TikToker aseguró que la historia se repite con otros productos que están a punto de echarse a perder.

Se trata del usuario @angeel_rromero quien decidió publicar su historia en TikTok mediante un video de menos de un minuto de duración, en el cual se puede observar cómo él, así como otros trabajadores de la tienda de autoservicio, tiran decenas de litros de cerveza que está apunto de vencer su caducidad.

Video desata críticas de los usuarios y se viraliza en TikTok

Mediante esta grabación, Ángel Romero reveló en dónde terminan las cervezas que están a punto de caducar en los supermercados; en el clip puso como ejemplo una tienda Walmart, cuya ubicación no especificó, y mostró la cantidad de producto que se tira en contenedores debido a que están en pocos días ya no servirán para consumo humano.

El TikToker publicó el video y se viralizó en minutos. FOTO: Especial

"Cosas que no sabías de Walmart. Tirando cervezas Ultra que ya sólo faltaban 3 días para caducar. Prefieren tirar todo que hacerle una rebaja o regalarlo. Esto se le llama tirar la merma", se lee en el texto con el cual el TikToker acompañó el clip.

Así terminan las cervezas que ya van a caducar. FOTO: Especial

Una vez publicado, el video se volvió un éxito en TikTok, en donde los usuarios reaccionaron con cientos de comentarios en los que mostraban su indignación por las imágenes. En el clip el TikToker aclaró que la misma escena se repite en todas las sucursales de esta cadena de supermercados.

El líquido se vierte en contenedores. FOTO: Especial

Además, Ángel Romero relató que en esa ocasión se tiró el contenido de más de 500 envases de cervezas pese a que "aún sabían buenas las chelas", aclaró. En las imágenes se observa a los empleados verter la cerveza que está a punto de caducar en bidones de 20 litros, mientras que las botellas se colocaron en diferentes cajas.

Y los envases se colocan en cajas. FOTO: Especial

El usuario detalló que toda la merma, o lo que es lo mismo, todos los productos que ya caducaron o están próximos a caducar en el establecimiento, se desechan primero separando la comida o cosas orgánicas en bolsas color verde, mientras que en las bolsas blancas se colocan los productos inorgánicos. Por lo que también se tira todo tipo de comida, desde frutas, verduras, embutidos y lácteos.

El clip ha tenido cientos de reacciones de los usuarios. FOTO: Especial

Las reacciones de los internautas fueron diversas, hubo quienes defendieron esta política hasta quienes criticaron que se desperdicie tanto producto en lugar de venderlo a un menor precio: "No prefieren, están obligados y tienen prohibido regalarlo"; "Yo soy promotora he visto como tiran litros y litros de leche a la coladera y gente sin que comer" y "No lo hacen por no regalarlo, lo hacen para que los abusados no hagan reventa a precios muy bajos o productos caducados", han sido solo algunos de los mensajes que compartieron los usuarios de TikTok. Para ver el video completo da click en este enlace.

