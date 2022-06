TikToker se va de vacaciones con su novio y su familia la corre de su casa: metieron su ropa en bolsas de basura | VIDEO

Una TikToker de origen colombiano encendió la red al narrar en unos segundos el triste final que tuvo un viaje de placer que realizó junto a su novio, ya que a la hora de volver a su casa se encontró con la terrible sorpresa que sus papás la había corrido de su casa y habían colocado sus pertenencias en bolsas para la basura.

Se trata de una joven de nombre María Camila, quien narró en esta red social su trágica experiencia luego de decidir viajar a la playa junto a su novio sin imaginarlo que esta decisión provocaría en su familia, ya que sus padres enfurecieron y decidieron "echarla" de su casa.

En el video que la joven colombiana publicó en TikTok se le ve disfrutar en la playa, y junto al mar, de la compañía de su pareja, a quien en una postal idílica se le ve dándole un beso: "Yo bien tranquila en la playa con mi novio", fue el texto que agregó en la descripción. Sin embargo, en el clip María Camila relató que tras volver a su casa del viaje se encontró con la noticia que su familia ya había empacado sus cosas en bolsas para la basura.

Video de su triste experiencia se convierte en un éxito en TikTok

María Camila narró en la grabación el triste desenlace de su aventura: "Llego a mi casa y ya me tienen toda la ropa en bolsas de basura", se le escucha decir, al tiempo que enfoca a un conjunto de bolsas de plástico en cuyo interior se encontraban sus pertenencias.

La TikToker se fue de vacaciones a la playa junto a su novio. FOTO: Especial

"P** madre, me echaron, ahora no sé pa' dónde voy", se cuestionó impotente la TikToker. Una vez publicado en la red social, el clip se volvió un rotundo éxito y ya cuenta con más de 9 millones de reproducciones, además los usuarios reaccionaron con cientos de comentarios a lo ocurrido.

Con diversas posturas ante la situación, como suele ocurrir en TikTok, los internautas se dividieron en opiniones acerca del video: "No esté donde no te dejan ser feliz"; "eso no es amor, estamos en pleno siglo XXI"; "¿No te dejan salir con tu novio para 'cuidarte', pero te dejan sin hogar? No sé cómo hay quien lo está justificando" y "Ahí es cuando notas que los padres no quieren procurar tu seguridad, sino procurar tener control sobre ti", han sido solo algunos de los mensajes que compartieron en el clip.

Al volver a su casa se encontró con la noticia que sus papás la habían corrido. FOTO: Especial

Otros más la motivaron a ver el lado positivo de la situación y la impulsaron a seguir adelante con una nueva vida independiente: "Mientras uno vive con sus padres debe adaptarse a las reglas e ideas de ellos"; "A vivir como un adulto independiente, comerás y vivirás de tu esfuerzo y trabajo, que manos y pies no te faltan", fueron otros mensajes que agregaron los internautas.

Sin duda, el video generó opiniones encontradas respecto a lo ocurrido. Por su parte, al final del video, María Camila confesó que por ahora "tocó irme para el ICBF", el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, institución que de acuerdo a su página oficial, se enfoca en trabajar para la protección y prevención de niños y jóvenes en condiciones de amenaza, inobservancia o vulneración de sus derechos.

Sus pertenencias fueron colocadas en bolsas de basura. FOTO: Especial

Y aunque muchos de los usuarios se preguntaron acerca del futuro de la TikToker, tal parece, de acuerdo con otros videos que se pueden ver en su cuenta, que sigue junto a su pareja, y que incluso estarían publicando contenido propio en diversas aplicaciones con el objetivo de generar dinero y salir adelante juntos. Para ver el video, da click en este enlace.

