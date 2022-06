Cosmetóloga revela en TikTok ganar hasta 3 mil 700 pesos por 12 horas de trabajo y VIDEO se viraliza

En TikTok se han dado a conocer diversos videos en donde los usuarios comparten historias acerca de sus trabajos y de lo bien que les va dedicándose a cierto tipo de actividad, fue así que hace algunas semanas se viralizó la historia de una joven mexicana que viajó a China y comenzó a trabajar como maestra ganando en unas cuantas horas lo que en México le llevaba al menos un mes de trabajo.

Casi en la misma sintonía, una TikToker dejó sorprendidos a los internautas al publicar un video en donde muestra los ingresos que obtiene trabajando como cosmetóloga. En el clip, titulado "Lo que gano en el día siendo cosmetóloga", la joven usuaria @Katyapadilla4 aseguró ganar hasta 3 mil 650 pesos por doce horas de trabajo.

En un primer video, Katya Padilla mostró cómo sus ingresos se incrementaban con cada hora de trabajo, labor a la que destina 12 horas al día; de 9 de la mañana a 9 de la noche, según lo que se observa en las imágenes, algo que dejó sorprendidos a los usuarios de esta red social, quienes le comenzaron a realizar preguntas sobre su trabajo.

Video de TikToker que gana casi 4 mil pesos al día como cosmetóloga se viralizó

En su video, Katya Padilla demostró que puede ganar trabajando 12 horas seguidas, durante un solo día, mucho más de lo que ganan miles de personas a la semana o incluso quincenalmente. Según la joven, comenzó a trabajar desde las 9:00 horas y terminó hasta las 20:45 horas; tiempo en el que logró ganar 3 mil 750 pesos en billetes de 500, 200 y 100.

La historia de Katya Padilla se volvió viral en redes sociales. FOTO: Especial

La grabación despertó tanto interés entre los usuarios de TikTok que comenzaron a hacerle diversas preguntas. Una de ellas la respondió con un segundo video. En el clip le cuestionaron si los 3 mil 650 pesos que gana es neto o si "paga renta de local, agua, luz, etc.", a lo que respondió:

La joven aseguró que trabaja solo tres días a la semana. FOTO: Especial

“La verdad yo solamente trabajo tres días a la semana, las clientas que tengo me las trato de dividir en esos tres días; trabajo de 9 de la mañana a 9 de la noche. Solamente tengo 40 minutos para desayunar y 40 para comer", comentó la Katya Padilla en el segundo video.

La TikToker declaró que solo tiene 40 minutos para desayunar y 40 para comer. FOTO: Especial

Aclaró que sí logra obtener realmente esa cantidad pero también puede variar la suma: "Sí gano esa cantidad pero hay que tener en cuenta que no siempre, hay días, entre esos tres días, que más de una clienta me cancela y se genera menos. También no pago renta, no pago luz y no pago agua porque vivo con mis papás aún y ellos me apoyan en ese aspecto y yo estoy muy agradecida", destacó.

La historia de Katya se volvió viral en redes. FOTO: Especial

Finalmente la TikToker destacó que solo trabaja esos días porque sigue estudiando: "Pero también tengo en cuenta que no siempre va a ser así, y no es que todo el dinero me lo quede yo, ya que también invierto en producto y ahorita aún no termino de estudiar y gracias a eso me he estado ayudando y pago mi escuela", concluyó. Para ver el video completo da click en este enlace.

SIGUE LEYENDO:

El decepcionante regalo que recibió un empleado de una cadena de comida rápida por 27 años de trabajo | VIDEO

Discriminan en Japón a mexicanos por comer en la banqueta: "Preguntaron si necesitábamos dinero" | VIDEO

Captan aterrador y múltiples avistamientos OVNI en Tijuana y en San Diego | VIDEOS VIRALES