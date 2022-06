El decepcionante regalo que recibió un empleado de una cadena de comida rápida por 27 años de trabajo | VIDEO

En ocasiones y después de cierto tiempo, las empresas suelen recompensar económicamente a sus empleados por su compromiso, esto los motiva a seguir con ese nivel de responsabilidad y dedicación, o si se trata de su jubilación, los hace sentirse satisfechos con el tiempo y esfuerzo que dedicaron a su empleo.

Sin embargo, no siempre es así, como el caso de Kevin Ford, un empleado que trabajó durante 27 años en una popular cadena de comida rápida en Estados Unidos y cuyo regalo por el tiempo trabajado causó indignación en redes sociales.

Fue a través de un video que se viralizó de inmediato en el que Ford muestra los presentes: un boleto para el cine, una bolsa de dulces, un vaso, un lanyard, dos plumas, dos llaveros y dos caramelos.

"Muy agradecido ¡valió la pena la lealtad! La recompensa que me dieron en mi trabajo por 27 años NUNCA FALTÉ... Gracias" ironizó en el clip.

A pesar de todo, el hombre que trabajó en un local de las famosas hamburguesas ubicado en un aeropuerto de Las Vegas, agregó: "La empresa me envió un montón de cosas que tenían por ahí. Estoy feliz por cualquier cosa, estoy agradecido por cualquier cosa que recibo, no soy ese tipo de persona, créanme. He pasado por mucho. Es una gran empresa, estuve ahí 27 años. Pero como la mayoría de las grandes corporaciones, han perdido el contacto con sus trabajadores, y por el Covid comenzaron recortando programas".

La desilusión llegó cuando vio la entrada para el cine, pues en primera instancia pensó que era un bono económico, ya que puntualizó que durante 20 años recibieron cheques y añadió: "Ni siquiera eran dos entradas para el cine, era una. Así que dije 'esto es demasiado', no lo puedo creer, parecía que eran cosas que tenían por ahí que juntaron".

El hombre se acerca a la edad para jubilarse. | FOTO: Twitter @PXPSecurityInve

La reacción en redes sociales

El caso no pasó desapercibido, fue la misma empresa quien reiteró su reconocimiento a Kevin, sin embargo, su hija Seryna creó una cuenta en GoFundMe, en donde contó la historia de su padre y así, la gente pudiera hacer donaciones; fue tal el éxito que hasta el momento ha recaudado 202 mil 519 dólares (4 millones 044 mil 334 pesos mexicanos).

"De ninguna manera estamos pidiendo dinero o él espera dinero" señaló su hija, asimismo, agregó que dejar su empleo le costaría su jubilación, pues se está acercando a la edad para hacerlo. De esta forma, los internautas decidieron apoyar al comprometido hombre.

SIGUE LEYENDO:

Cliente asesina a empleada de Subway por poner demasiada mayonesa en su sándwich

Un empleado de McDonald's reveló en TikTok cómo preparan en realidad los huevos revueltos

Empleada de pizzería sube la temperatura en redes y desbanca a las cajeras de Oxxo