El caso de reencarnación de James Leininger, el niño que asegura haber sido piloto de la Segunda Guerra Mundial

La reencarnación es una creencia cuya premisa es que después de morir, el alma comienza una nueva vida en otro cuerpo, esta idea ha estado presente en la humanidad a través de diversas religiones como hinduismo, budismo, taoísmo, entre otras.

Hay un caso que llamó la atención de las personas, incluso llegó a ser objeto de estudio por las coincidencias que se encontraron, se trata de James Leininger, un niño que a muy temprana edad manifestó indicios de lo que vivió y quien fue en su vida pasada.

Casi al cumplir dos años, su padre Bruce Leininger llevó al pequeño a un museo de aviación en Addison, Texas, ahí mostró gran interés en la exhibición dedicada a la Segunda Guerra Mundial.

Desde pequeño, James mostró una fascinación por los aviones. | FOTO: Youtube James Leinenger’s Mysterious Memories of Another Life

Luego de una segunda visita al museo, el pequeño James comenzó a decir "choque de avión en llamas" y estrellaba sus aviones de juguete contra los muebles, realizó este comportamiento en repetidas ocasiones.

Los recuerdos que la vida pasada de James

James empezó a tener pesadillas, al principio se acompañaban de gritos, pero después de frases como: “¡Avión se estrella en llamas! ¡El hombrecito no puede salir!" James gritaba esto una y otra vez mientras se agitaba y pataleaba al aire.

Cuando tuvo la edad para dibujar, James plasmó en papel el accidente aéreo. | FOTO: The case of James Leininger: An american case of the reincarnation type.

Esto persistió unos meses más, hasta que sus papás decidieron platicar con él algunas noches de dormir, en estos encuentros, el menor aseguró que eran memorias de situaciones que vivió en su vida pasada, pues daba detalles como que su avión se estrelló y se incendió, luego de haber sido derribado por los japoneses.

Dos semanas después de esas declaraciones, James dijo que su avión era un Corsair, un avión de combate que se desarrolló durante la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, cuando James tenía 28 meses, les dijo a sus padres que había derribado su avión de un bote. Cuando sus padres le preguntaron el nombre del barco, dijo: “Natoma”. Después de esa conversación, su padre buscó la palabra en internet y descubrió una descripción del USS Natoma Bay, un portaaviones de escolta estacionado en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial.

James recordó a Jack Larsen, un piloto que conoció en la guerra. | FOTO: Twitter @andy_whats

Unas semanas después de que James diera la palabra Natoma, sus padres le preguntaron si recordaba a alguien más que estuviera con el hombrecito, a lo que James respondió con el nombre de Jack Larsen, quien fue un piloto de combate que sirvió en esa embarcación y que vivía en Arkansas, el padre de James lo visitó y ahí descubrió que el único piloto de la tripulación que fue reportado como desaparecido fue un joven de 21 años llamado James M. Huston Jr.

Otro hecho que llamó la atención es que el pequeño James jugaba con tres muñecos GI- Joe a los que llamó "Leon", "Walter" y "Billie" y luego de que sus padres investigaran los nombres, descubrieron que eran nombres de verdaderos miembros del escuadrón VC-81, el mismo al que perteneció James Huston y que de igual forma, murieron en la batalla. Cuando se le preguntó al niño por qué los nombró así, respondió "Porque ellos me saludaron en el cielo después de estrellarse".

Aparentemente, James fue un piloto del mismo nombre en su vida pasada. | FOTO: Twitter @andy_whats

Este caso sucedió a finales de la década de los 90, hay personas que se mantienen escépticas a pesar de las diversas pruebas, en tanto, hay otras que aseguran que todo lo dicho por el entonces niño es real. Por su parte, Leininger quien actualmente tiene 24 años, se mantiene alejado de los reflectores, aunque asegura que aún, con un poco de esfuerzo, puede recordar el traumático accidente aéreo.

Jame solía dormir todas las noches con sus muñecos GI Joe. | FOTO: Youtube James Leinenger’s Mysterious Memories of Another Life

