Un alumno juega partida de Mortal Kombat contra su profesor; apuesta su calificación | VIDEO

Los docentes siempre buscan formas de innovar al momento de impartir sus clases, desde las maestras que optan por dinámicas entretenidas para sus alumnos, hasta los maestros que usan los videojuegos en sus clases.

Este es el caso de profesor Juanji, quien además de ser docente, también es tiktoker y en su cuenta comparte algunos videos con sus alumnos y otros sobre las situaciones que viven los maestros.

En esta ocasión, el divertido docente compartió un video en TikTok en el que se enfrenta a uno de sus alumnos en una partida de Mortal Kombat, la popular franquicia de videojuegos lanzada en 1992.

Un alumno aceptó jugar por su calificación. | FOTO: TikTok @profejuanji

"Nos jugamos la calificación en un Mortal Kombat" se escucha en el clip en el que aparece Juanji y un alumno jugando en el aula, usando el proyector en el pizarrón como pantalla.

En el breve video se puede observar en la pantalla el épico duelo entre Sub-Zero y Scorpion, el cual se puede ver bastante herido, por lo que se escucha en el clip "chale banda, es el fin del hombre araña".

El maestro perdió contra su alumno. | FOTO: TikTok @profejuanji

Los nervios aumentaron, pues la calificación estaba en juego y el alumno no quería dejar pasar la oportunidad de mejorarla, ya que era fin de semestre, afortunadamente, el resultado fue favorecedor en ese encuentro, pues le ganó al profesor haciendo un "Fatality".

Sin embargo, el docente no quedó conforme y dijo "doble o nada" a lo que el alumno asintió con la cabeza. No obstante, en los comentarios, el alumno identificado en TikTok como @ripbooy dijo haber perdido en el último encuentro que ya no fue grabado.

