Survivor México: los mejores MEMES de la eliminación de Italvi

Contrario a los pronósticos que aseguraban la salida de un competidor, este viernes Italivi Orozco se convirtió en la segunda sobreviviente eliminada de "Survivor México", luego de una intensa noche en las playas del reality en la cual los participantes dieron su mejor esfuerzo para obtener el tótem de inmunidad grupal.

La adrenalina y la tensión fue percibida por cada uno de los participantes, sobre todo tras la extenuante prueba que dejó un par de lesiones entre los integrantes. Fue la tribu jaguar la que se alzó con el tótem, por lo que se olvidó de enviar a algunos de sus integrantes al Duelo de la Extinción.

Si bien, también se vivieron momentos de tensión en el Concejo Tribal, esto debido a la llegada de Rogelio y Karim del exilio, ya que a su arribo declararon que habían desmontado el techo con la finalidad de hacer sufrir a los próximos visitantes. “El que quiera azul celeste que le cueste”, se le escuchó decir a Rogelio acerca de esta polémica decisión.

Rogelio y a Karim no quieren ponerle las cosas fáciles a quienes vayan al exilio

Ante esta polémica declaración Warrior preguntó a Rogelio y a Karim durante el Concejo Tribal, el por qué de su decisión: “Construimos un techo el primer día (...) conseguimos todo lo necesario como ramas. Fue un techo que no filtró ni una sola gota. Los va a hacer fuertes en el momento que lleguen”, declaró Karim.

Rogelio mientras tanto señaló que no desea ponerles las cosas fáciles a quienes sean los siguientes en ser enviados al exilio: “Destruimos el techo, nosotros no encontramos algo del equipo anterior, destruimos ese techo para las personas que vayan al exilio. Queremos que proyecten todo lo aprendido en la competencia”, indicó a su llegada.

Los mejores memes de la eliminación de Italivi

Tras las votaciones, Rogelio, Karim e Italivi fueron instalados en el Duelo de la Extinción y lucharon este viernes por su estadía en "Survivor México"; finalmente Italivi, de la tribu halcón, se convirtió en la segunda sobreviviente eliminada del reality.

“Tengo sentimientos encontrados. No me sorprende porque sé que estoy lastimada. Es muy injusto, una herida no se cura de un día para otro, pero lo respeto”, fueron las declaraciones que dio la competidora una vez que fue votada por toda su tribu. Tras el duelo por sobrevivir finalmente Italivi apagó su fuego y salió de "Survivor México".

En Twitter los seguidores del programa no se perdieron un solo momento del cardíaco duelo de eliminación , el cual culminó con la salida de Italivi; con divertidos memes siguieron cada momento de la competencia; te presentamos los más virales.

