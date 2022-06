Pleito entre Gabo Cuevas y Javier Ceriani crece en Survivor 2022; así explotaron en plena prueba

Desde el primer capítulo de la tercera temporada de Survivor México, los periodistas Gabo Cuevas y Javier Ceriani dejaron en evidencia sus conflictos personales.

Pero esta noche, el conflicto subió de nivel cuando ambos estuvieron a punto de llegar a los golpes, esto después de ambos se enfrentaran en un reto de Halcones contra Jaguares.

La prueba consistía en demostrar fuerza y resistencia, ya que se tenía que hacer todo lo posible porque el jugador del equipo contrario no llegara tocar su bandera, al tiempo que cada jugador luchaba por llegar al extremo de la pista marcada en la arena de la playa.

Y como si se tratara de una irónica coincidencia, en dicho juego terminaron enfrentándose Gabo Cuevas y Javier Ceriani, donde luego de una acalorada lucha, el argentino resultó vencedor.

Sin embargo, esto no fue muy bien tomado por Gabo Cuevas, quien terminó echándole arena a Ceriani luego de que este presumiera su victoria ante el equipo contrario.

Tras esto, Ceriani estuvo a punto de explotar en contra de Cuevas, aunque al final ambos fueron calmados por los miembros de sus equipos.

A Gabo Cuevas, sus compañeros le hicieron ver que Javier Ceriani no sabía ser "un buen ganador", mientras que al conductor de 'Chismo No Like' le pidieron que no cayera en provocaciones.

Al final ambos hablaron ante la cámara en privado y destacaron que la actitud del otro no fue la mejor, pues mientras Javier Ceriani aseguró que Gabo Cuevas no sabe perder, este a su vez dijo que Ceriani solo había ganado por su peso y no por su fuerza.

