"¡Tramposa"! Javier Ceriani se lanza contra Lupita Galán en primer reto de Survivor 2022 | VIDEO

En el primer episodio de Survivor México 2022, las cosas subieron de tono durante el primer enfrentamiento entre Halcones y Jaguares, ya que Javier Ceriani decidió no quedarse callado y ventilar una trampa que hizo el equipo contrario.

Pues, aunque el desafío consistía en que cada integrante recolectara suministros, doña Lupita Galán no nadó dejó que sus compañeros la ayudarán a llevar lo recolectado a la orilla de la playa, con lo cual su equipo logró tener más suministros.

Esto no escapó de la mirada del periodista de espectáculos, quien al terminar el reto le gritó '¡Tramposa!' a doña Lupita Galán, lo cual fue cuestionado por Warrior, quien no se había percatado de lo acontecido.

Tras esto, Ceriani reconoció que él gritó ese adjetivo y explicó sus razones, lo cual fue refutado por Gabo Cuevas, quien rápidamente salió en la defensa de su compañera.

Por su parte, Lupita Galán tampoco se quedó callada y aseguró que el conductor de 'Chisme No Like' "no vio bien", pues ella sí se metió al mar como sus compañeros sin importar que no supiera nadar y que pudiera ahogarse.

Ante esto, Javier Ceriani se dirigió a ella de una manera mucho más calmada, asegurándole que eso no era algo personal y que él lo decía porque le daba pena que sus compañeros no confiaran en ella y no la dejaran progresar desde el primer desafío.

"No Lupita, yo no te subestimo, yo creo en ti y confío en ti y sé que podrías haberlo hecho, pero ellos te robaron la oportunidad de demostrar que podés sobrevivir", expuso Ceriani.

Previo a esto, Gabo Cuevas intervino y comenzó a despotricar en contra de Ceriani a quien le dijo que él fuera quien le enseñara a Lupita su "pasito de sirena", lo cual Javier tomó personal y terminó respondiendo que la única mariposa sirena era Gabo Cuevas.

Lupita Galán no se quedó callada ante los señalamientos de Ceriani | IG: survivormexico

Tras esto, Ceriani lamentó que Gabo siendo gay usara términos despectivos para la comunidad LGBTTTI+, siendo que él mismo pertenecía a esta, argumento que también utilizó Gabo diciendo que él fue el primero en usar el término "mariposa", el cual hace referencia de manera despectiva a los gays.

SIGUE LEYENDO:

¿A cuánto asciende la recompensa para el ganador de Survivor México, tercera temporada?

¡Hay tiro! En el estreno de Survivor México, Javier Ceriani y Gabo Cuevas tendrán fuerte pleito