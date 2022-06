Survivor 2022: Tefi Valenzuela y Cathe López relatan el abuso que sufrieron a manos de sus exparejas

A una semana del inicio de la tercera temporada de Survivor México, algunos de los participantes ya han logrado forjar lazos considerables con sus compañeros, mientras que otros comienzan a tener sus primeros enfrentamientos.

Un ejemplo de estos conflictos fue el que protagonizaron Nahomi Mejía y Tefi Valenzuela, ya que la primera le reclamó a la peruana por su actitud negativa en los últimos días.

Esto en atención a que la modelo y cantante aseguró que estaba cansada de la competencia, lo cual preocupó a Nahomi, quien pidió que hablara con la verdad y confesara si realmente iba a dar todo de sí en la competencia, pues no quería que el equipo se viera afectado por sus titubeos.

Al final, las cosas no pasaron a mayores, pero en su equipo permaneció un aire de división que permeó en algunos de los juegos de esta noche.

A pesar de ello, Tefi Valenzuela tuvo otro acercamiento, esta vez más emotivo, con otra de las participantes de Survivor México, quien le confesó que ella también fue víctima de violencia de género

La actriz Cathe López confesó que había buscado el mejor momento para hablar con Tefi Valenzuela sobre una situación desagradable que vivió con un hombre que fue muy cercano a la peruana.

"Yo me quedé mucho tiempo callada porque tenía miedo que me juzgaran, tenía miedo que la gente dijera cosas como que me estaba colgando de la fama de alguien, pero ahora que te conozco quiero decirte que me inspiraste a hablar", comenzó a relatar Cathe López.