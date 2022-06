TikToker sorprende a ladrón intentando llevarse los rines de su coche y VIDEO se vuelve viral: "¿Te ayudo con algo?"

El robo de autopartes parece ser uno de los delitos más comunes en cualquier ciudad y de los más difíciles de erradicar; son miles los automovilistas que tras dejar estacionados sus vehículos en algún sitio, al volver se han encontrado con la falta de alguna de sus partes.

Y aunque en ocasiones la cercanía de una cámara de vigilancia ha permitido ver el momento del robo e incluso el rostro de los delincuentes, no siempre se puede dar con ellos. No fue el caso de un TikToker que descubrió in fraganti el momento en que un hombre intentaba robarse los rines de su auto.

Y no solo eso, pudo grabarlo con su celular e incluso, en tono irónico, ofrecerle ayuda. El usuario de esta red social confrontó al ladrón, quien trató de hacerse pasar por un "loco" de la calle para ignorarlo y de esta manera salvarse de cualquier implicación en el asunto. El joven decidió compartir su historia en TikTok en donde el video de inmediato se viralizó.

Intenta robar los rines de un coche y lo atrapan "con las manos en la masa"

Se trata del usuario de TikTok @_julio_cb, un joven de origen argentino que se volvió viral en redes sociales después de compartir una grabación en donde muestra cómo descubrió in fraganti a un ladrón que intentaba llevarse los rines de su coche y lo confrontó.

El ladrón fue descubierto intentando robar el rin del coche. FOTO: Especial

Al inicio del clip se ve cómo el TikToker se acerca al hombre, quien intenta sacar apresuradamente uno de los rines: "¿Te ayudo con algo?", le pregunta al hombre, quien reacciona sorprendido al escuchar las palabras. A partir de ese momento el sujeto intenta fingir no estar bien mentalmente.

El hombre aparentaba no escuchar lo que el dueño del vehículo le decía. FOTO: Especial

"¿Necesitás ayuda con algo? ¿La podés sacar o está dura?", le vuelve a preguntar el TikToker; "Por acá, como pueden ver un ladrón, queriéndome sacar los rines", se le escucha decir al usuario. Enseguida le pide al ladrón sacar algunos papeles que había colocado con el objetivo de quitar los rines del coche.

Se alcanza a apreciar cómo intentaba sacar el rin. FOTO: Especial

"Maestro, los locos somos todos. Sacá el papelito que pusiste ahí que ya me tengo que ir. Sacálo", le insiste al ver que el hombre sigue fingiendo no entender sus indicaciones. Finalmente el dueño del automóvil le asegura: “La próxima la vas a pasar mal”.

El TikToker decidió compartir su historia en la red social. FOTO: Especial

El usuario de TikTok decidió compartir su experiencia en la red social, y publicó el video; como era de esperarse, las reacciones han sido diversas y el clip se viralizó en minutos. Los internautas quedaron sorprendidos con la reacción tan tranquila del propietario del vehículo. Para ver el video da click en este enlace.

