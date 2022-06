Kim Kardashian y su clóset con más de 30 mil piezas que está causando furor en la red | VIDEO

La figura de Kim Kardashian es una de las grandes referentes de la moda y el estilismo a nivel mundial, ella acompañada de su familia, con quienes comparte la emisión "The Kardashians", el reality show que en su más reciente episodio impactó a propios y extraños, pues la exesposa de Kanye West mostró su guardarropa, el cual está compuesto por más de 30 mil prendas, sí leíste bien, 30 mil prendas, obviamente, de marcas de lujo y diseñador.

La empresaria de 41 años guarda en este armario prendas de sus últimos 15 años, la colección se compone de ropa y accesorios que le han dado la distinción en todos estos años y la han mantenido en las portadas de portales y revistas.

Un nuevo estilo

Mientras mostraba su clóset, Kim destacó que se encontraba en búsqueda de un nuevo estilo, de hecho en el episodio quedó en claro que su ex influyó mucho en el estilo y que le daba recomendaciones sobre lo que sí y lo que no.

“Estoy tratando de descubrir cuál será mi nueva era de la moda. solo espero encontrar un poco de inspiración hoy porque tengo muchas cosas y he vivido muchas etapas y estilos diferentes. me encanta ver todas estas prendas y recordar dónde he estado y hacia donde quiero ir”.

De hecho dijo que ahora que West ya no está a su lado, ella ha tenido que arreglarse sola en cuestiones de estilo, “siempre he contado con el apoyo de Kanye, que me ha enseñado mucho sobre la moda. el hecho de que ahora no esté para guiarme me ha obligado a resolverlo por mi cuenta”.

Mientras recorría el basto armario, la socialité hizo una revelación que dejó mudos a algunos, y es que confesó que a pesar de tener 30 mil prendas, ella prefería vestir de sudaderas.

