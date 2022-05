Reto viral de TikTok sobre secretos entre amigas sale mal ¡revelan traición! | VIDEO

TikTok se convirtió rápidamente en la red social favorita por sus divertidos videos y retos, pero algunos de éstos se han salido de control y como muestra el más reciente entre amigas que provocó un pleito al destapar la traición de una de ellas.

Los retos en TikTok son cada vez más fuertes y ponen en riesgo a quienes los hacen, fue así como terminó la amistad entre cuatro adolescentes que comenzaron el video entre risas y terminó con fuertes críticas a una de ellas llamada Laura.

El reto consistía en revelar eventos divertidos o vergonzosos sin decir de quién se trata, por lo que una de ellas comenzó diciendo “a alguien de aquí la chapulineó su hermana” seguido de “alguien de aquí vomitó con el que se iba a dar”.

“A alguien de aquí su papá la abandonó por otra familia”, fue el comentario que terminó con la diversión del video y dio pie a la confesión de la joven a la que logró molestar pues dijo: “Romina, perdóname, yo no quería. Pues alguien de aquí se besó con el novio de su mejor amiga”.

Al instante supieron de quién se trataba pues sólo una de ellas era la que tenía novio, al confrontarla la joven pidió disculpas a su amiga y la siguió fuera de la cámara mientras que la otra adolescente advirtió que había revelado el secreto porque logró molestarla con el comentario de su papá.

Llueven críticas a las amigas

El video de TikTok termina en el momento en que la joven abandona el lugar pidiendo a su amiga que no le hable, por lo que no sabe si se arreglaron las cosas entre ellas pero esto no evitó que Laura recibiera fuertes críticas en redes sociales donde la señalaron de ser "mala amiga".

Aunque también generó un gran debate y mientras algunos internautas no tardaron en criticar la traición, otros aseguraron que las jóvenes estaban fingiendo y que en realidad se trataba de un clip que elaboraron para ganar seguidores.

Laura no tardó en compartir un nuevo video debido a la cantidad de críticas que recibió y en éste pide disculpas, pero pronto empeoró todo para ella pues aunque comenzó diciendo que estaba arrepentida finalmente confesó que sí lo había hecho pues deseaba que su amiga terminara su relación.

"Quiero pedir disculpas por el video subido no fue mi intención dañar a alguien. Sí, me lo besé y yo ayudé a que cortaran porque de verdad ya quería hacerlo desde hace mucho y yo impulsé a eso", dice la joven.

