Raymix sale a la tienda y termina cantando en la fiesta de una abuelita | VIDEO

Edmundo Gómez Moreno, mejor conocido como Raymix compartió en su cuenta de TikTok un divertido momento con sus fans, quienes aprovecharon habérselo encontrado para hacerle una petición muy especial.

En la popular red social compartió un video en el que se le ve adentro de una tienda de abarrotes y algunos menores de edad cerca de él, momento en el que se escucha: "Cuando vas a la tienda, pero te agarran para ir a felicitar a la cumpleañera."

Segundos después, se ve al músico tomándose fotos con otras personas, a pesar del imprevisto, se le ve contento con sus fans, incluso una de ellas pregunta si se pueden tomar una fotografía antes de acercarse.

Te puede interesar: ¿Es problemático o indomable? Grafóloga analiza la firma de Raymix y esto concluye sobre su personalidad

"Literalmente no me dejaron ir hasta que le cantara una canción haha! Me dio mucho gusto saludarla!! (:" escribió el joven músico en la descripción del video, ya que después de las fotos, se le ve arriba del escenario bailando.

Al ritmo de su éxito "Oye mujer", Raymix baila en la fiesta de cumpleaños a la que fue invitado inesperadamente por sus fans a quienes se encontró en la tienda.

La abuelita le agradeció por haber celebrado con ella. | FOTO: TikTok @raymixmusic

Te puede interesar: Raymix revela que está estrenando romance y así presentó a su nuevo galán: VIDEO

Finalmente, el músico le dedicó unas palabras a la cumpleañera, una mujer mayor que lo escuchó con atención: "Siempre, todos los días, fuerte como usted. Caminando, echándole ganas, felicidades" agregó.

Al final, se le puede ver al músico abrazando a la abuelita, quien le agradeció por haber ido a su fiesta, mientras una fila de fans ya lo esperaban para saludarlo y tomarse una foto con él.

Algunos fans esperaron a Raymix para tomarse una foto. | FOTO: TikTok @raymixmusic

Te puede interesar: Ángela Aguilar: Esta es la razón por la que le dejó de hablar a Raymix, ¿están peleados?