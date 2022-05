May The 4th: Te decimos qué significan los nombres de los personajes más populares de Star Wars

La galaxia se encuentra de manteles largos este miércoles, ya que se celebra el Día de Star Wars. El festejo es debido a la similitud de la famosa frase "May The Force be with You" y May The 4th (4 de mayo), razón por la que los fans de la saga decidieron apropiarse de la fecha.

El May The 4th comenzó como una festividad en 2009, cuando los amantes de Star Wars vieron que un diario británico publicó el 4 de mayo una felicitación del Partido Conservador para Margaret Thatcher, quien recién había sido nombrada primera ministra. "May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations", decía la felicitación... Y así fue como empezó el festejo.

A lo largo de 45 años, han desfilado por más de una decena de películas y casi una veintena de series personajes que se han vuelto entrañables y cuyo nombres peculiares -aunque muchas veces difíciles de pronunciar o entender- se han grabado en la mente de los millones de seguidores.

En este May The 4th bien vale la pena conocer un poco más sobre los nombres de algunos de los personajes principales de Star Wars y tratar de entender qué pasaba por la mente de George Lucas cuando los creó.

La saga de Star Wars cumple 45 años en 2022. Foto: Instagram disneyplus

Yoda

Hay dos posibles definiciones del nombre del amado Maestro Jedi. Una es que podría provenir de "yodea", una palabra hebrea que significa "el que sabe". Sin embargo, hay otra versión que apunta a que el nombre del maestro viene del sánscrito "yoga", que significa "trabajo rudo" o "yuddha", que es guerra.

Luke Skywalker

El nombre Luke proviene del latín y significa "luz blanca"; sin embargo, también remite a Lucas, el autor del tercer Evangelio según la Biblia. Respecto de Skywalker, su traducción tal cual es "caminante del cielo".

Padme Amidala

Su nombre proviene del mantra tibetano "Om Mani Padme Hum", que significa "La joya que está en el loto". Concretamente, Padme quiere decir "flor de loto". Mientras que Amidala es una variante del sánscrito Amitabha que significa "luz infinita".

Kylo Ren

Significa "vino a", en alusión a que George Lucas se emocionó cuando el actor Adam Driver se integró al elenco allá por 2015.

Darth Vader

Su nombre es una deformación de la palabra "Dark", que significa oscuridad, y la palabra holandesa "Vader", que quiere decir padre. "Padre oscuro", tiene sentido el significado, ¿no?

Chewbacca

George Lucas pensó en su mascota para bautizar al peludo copiloto del Halcón Milenario, por lo que recurrió a la palabra rusa "Sobaka", que significa perro.

R2-D2

El nombre de uno de los droides favoritos de la saga tiene su origen en la edición de sonido de la primera película: el editor de audio dijo "Reel 2, Dialog Track 2, seguido de R-2-D-2", a George Lucas le encantó y decidió nombrar así al robot.

Obi-Wan Kenobi

El nombre del mentor es la conjunción de tres palabras japonesas: "Obi", que significa kimono; "Wan", que es una modificación de "San", una palabra que se usa para expresar respeto hacia alguien, y "Ken", que quiere decir espada o golpe.

Anakin

Su nombre es de origen bíblico; proviene de "Anakim", una raza de misteriosos gigantes hijos de An, que habitaban en Canaán. Su principal característica, según la Biblia, es que llevaban cadenas en el cuello.

Leia Organa

Leia proviene de "Lea", una derivación de leona, animal aguerrido, como la princesa; mientras que Organa, tiene su origen en orgánico.

