Día de Star Wars: Por qué se celebra el 4 de mayo y algunas curiosidades

¿Conoces el motivo por el cuál se celebra el 4 de mayo el día de Star Wars? ¡Conócelo! y algunas curiosidades acerca de las películas que han marcado por años a distintas generaciones.

En un episodio especial de Utopía Geek, Montse Simó y Federico Baños, conversaron en una mesa de ñoños y para ñoños, con motivo del día 4 de mayo, un día especial para decirle a todos a nuestro paso “Qué la fuerza te acompañe” y en que festejamos la creatividad con que George Lucas se animó a crear Star Wars.

Como bien sabemos, George Lucas quería hacer su propia versión de la película “Flash Gordon”, conocida en Latinoamérica como “Roldán el Temerario”, así es, por increíble que parezca, nuestro querido Lucas, le dio vida a Star Wars porque no le cedieron los derechos de dirección de Flash Gordon.

Existen muchos comentarios sobre las películas e incluso, hay quiénes afirman que ya no es lo mismo desde que los derechos fueron adquiridos por Disney Plus, pero estamos seguros de que las intenciones de George Lucas perduraron por el simple hecho de que todo lo hizo con pasión y entrega.

¿Por qué festejamos el 4 de mayo?

El Star Wars Day, se celebra cada 4 de mayo desde 1979. Y para los fanáticos hay modos muy diversos de festejar, desde salir a la calle haciendo cosplay de su personaje favorito, como Luke Skywalker, Chewacca, la princesa Leia, hacer un maratón de todas, en verdad, ¡todas! las películas, repetir diálogos sin cansarse, asistir a algún evento o simplemente charlar con amigos de lo más reciente.

Este evento tomó mucha relevancia en 2011, gracias al Toronto Underground Cinema, sí, una cadena de cines que tuvo la brillante idea de hacer un maratón de todas las películas de Star Wars a través de la creación de un festival y que se conoció por una mayoría de personas a través de su difusión en internet.

La reconocida frase “May de force be with you” (Que la fuerza te acompañe), se adaptó muy bien a la conmemoración por el cuatro de mayo y se transformó en un juego de palabras bastante divertido, dando como resultado el “May the fourth (4th) be with you” (Que el 4 de mayo te acompañe).

5 curiosidades de otra galaxia

Si te consideras fan de Star Wars o no, te gustará muchísimo conocer algunas de las curiosidades que giran en torno a las películas y que sin duda te harán pensar en la forma en que los personajes fueron resueltos para la época en que se produjeron.

1.En un inicio el Maestro Yoda iba a ser un mono con una máscara, ante el temor que el animalito dificultara las grabaciones, decidieron integrar a Frank Oz, el experto en maniobrar con títeres.

2.La voz de Chewbacca, es resultado de la combinación de sonidos de animales como: morsas, tejones, osos entre otros.

3.Se requirieron más de 100 diseños distintos antes de obtener el resultado final del casco de Kylo Ren, pieza emblemática del personaje.

4.”Tengo un mal presentimiento sobre esto” es una frase que se menciona en todas las películas de Star Wars.

5.George Lucas se inspiró en una hamburguesa mordida para crear el aspecto original del Halcón Milenario, la nave que fue piloteada por Han Solo.

¿Ya los conocías? Este solo es un guiño de todo lo que podemos observar y conocer de una de las franquicias más famosas y queridas en el mundo, porque los datos curiosos son infinitos y en verdad de otra galaxia, como ese en que aseguran que Chewacca sí tiene un idioma (aunque no lo entendamos) y es el Shyriiwook.