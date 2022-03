Disney Plus: Retrasan estreno de la serie Obi-Wan Kenobi, pero anuncian sorpresa para los fans de Star Wars

Será en mayo cuando la primera serie de Star Wars del año llegue a Disney Plus. Obi-Wan Kenobi, protagonizada por Ewan McGregor, estaba programada para llegar al catálogo el miércoles 25 de mayo, sin embargo, hay malas noticias para los que esperaban ver la producción el mismo día en que se cumplen 45 años del estreno de Una nueva esperanza, la primera película de Star Wars.

Ha sido el propio Maestro Jedi, Obi-Wan Kenobi, quien anunció en un video este 31 de marzo que el estreno de su serie será retrasado. No es mucho el tiempo que los fanáticos de la saga creada por George Lucas, pues sólo serán dos días: el viernes 27 finalmente fue la fecha elegida para que el tan esperado programa llegue a la plataforma de Disney Plus en todo el mundo.

Este anuncio ha caído como un balde de agua fría, ya que Disney Plus nos había acostumbrado ya a tener los nuevos capítulos de las series en miércoles tras Loki; pero ahora decidió volver al los viernes, tal como ocurrió el año pasado con WandaVision y The Falcon and The Winter Soldier.

Pero no todo son malas noticias, ya que el propio Ewan McGregor dijo que la espera de dos días se compensará, ya que ese viernes 27 de mayo se estrenarán el primero y segundo capítulo de la serie. "Gracias a todos por su apoyo y respuesta con Obi-Wan Kenobi", afirmó el actor.

¿De qué va la serie de Obi-Wan Kenobi?

Esta nueva producción, dirigida por Deborah Chow, trae de vuelta a Ewan McGregor en su papel del Maestro Jedi Obi-Wan Kenobi, quien cumple 10 años autoexiliado en el planeta Tatoioine. De acuerdo con la sinopsis oficial, se desarrolla ocho años después del Episodio III (La venganza de los Sith) y 12 años antes del Episodio IV (Una nueva esperanza), además de que comparte línea temporal con la película de Han Solo.

Obi-Wan ha estado refugiado en el deshabitado planeta de los dos soles luego de que los Sith ganaran en las Guerras Clon y Palpatine y Darth Vader sometieran a toda la galaxia con su Imperio y en todo ese tiempo ha desarrollado nuevas técnicas Jedi, además de que ha tenido que lidiar con la pérdida de su amigo y aprendiz Anakin Skywalker (Darth Vader), quien fue arrastrado hacia el Lado Oscuro.

En Tatooine, el Maestro Jedi cuida a lo lejos a un joven Luke Skywalker pues se encuentra ante un panorama en el que prácticamente todos los Jedi fueron aniquilados. Además del gran regreso de Ewan McGregor, esta seria también significará el retorno de otro grande de la saga original, Hayden Christensen, quien volverá a dar vida a Anakyn/Darth Vader.

La serie tendrá seis episodios y el resto del reparto lo componen Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Moses Ingram, Kumail Nanjiani, Ruper Friend, Indira Varma, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell y Benny Safdie.

