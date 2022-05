Belinda y Christian Nodal: Los mejores MEMES del nuevo ESCÁNDALO de la pareja

Un nuevo escándalo ha colocado a Belinda y Christian Nodal como tendencia en redes sociales desde hace más de 24 horas; todo surgió tras la publicación que el cantante de regional mexicano realizó la madrugada de ayer desde su cuenta de Twitter en donde presuntamente habría revelado la verdadera razón por la que dio por terminada la relación que mantenía en ese entonces con su prometida.

Hay que recordar que fue el pasado 12 de febrero cuando Nodal confirmó la ruptura de su romance con un mensaje que, al igual que ayer, compartió en Twitter, sin embargo el cantante nunca dio a conocer las razones que lo llevaron a tomar esa decisión, motivo por el cual los fanáticos de la pareja, así como la prensa rosa, comenzaron a especular al respecto y surgieron múltiples teorías que se difundieron en las redes sociales.

En algunas de ellas se aseguraba que un pleito relacionado con dinero había sido el motivo que daría pie a la conclusión del romance que mantenían desde hacía año y medio ambas celebridades, además de especularse acerca de lo "interesada" que habría sido Belinda con Nodal, a quien le habría pedido una millonaria suma de efectivo para de esta manera poder saldar las deudas que hasta entonces mantenía con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Con memes usuarios se ríen del nuevo escándalo de la expareja

Tras algunas semanas en las que las noticias acerca de Belinda y de Christian Nodal se enfocaron en sus carreras y en cómo ambos artistas habían comenzar a rehacer sus vidas, un nuevo escándalo se originó en torno a ambos y de nueva cuenta los reflectores de la prensa de espectáculos se volvieron a redireccionar hacia el tema de su "truene" amoroso.

Bastó que Christian Nodal publicara un contundente mensaje en Twitter, el cual presumiblemente tenía un claro destinatarios; la familia de su ex, Belinda, y en concreto su exsuegra, Belinda Schüll. Pero ¿cuál fue el detonante para que el intérprete de "Botella tras Botella" reaccionara de esta manera? Todo parece indicar que Nodal enfureció tras darse a conocer la reacción de la mamá de Belinda a una publicación en donde se refirieron a él como "naco".

Belinda Schüll reaccionó con unos emojis de "aplausos" al comentario que realizó una fan de su hija en donde llama "naco" al cantante de regional mexicano. Además, la señora también realizaría la siguiente publicación; “El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron”, lo que habría terminado por colmar la paciencia del artista de 23 años.

Estas reacciones y comentarios, al parecer, fueron motivo suficiente para que Nodal decidiera exhibir, con una captura de pantalla de su celular, la que presumiblemente habría sido la última conversación que mantuvo con su entonces prometida Belinda y en donde se ve a la estrella de música pop pedirle dinero para arreglarse los dientes, así como otra cantidad de efectivo más para sus papás.

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida, todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabo todo”, fue el texto con el que el cantante acompañó la captura de pantalla.

Una vez hecho esto, bastaron solo minutos para que el tema se volviera tendencia y la polémica estallara en redes sociales, tendiendo de nueva cuenta como protagonistas a los dos famosos. Más allá del escándalo y las notas "serias" que comenzaron a generarse, miles de internautas decidieron verle el lado divertido a la situación y con memes comenzaron a tomar con bastante humor el tema. Fue así que con decenas de fotografías e imágenes volvieron virales a ambos famosos.

