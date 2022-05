Mhoni Vidente revela que Christian Nodal demandará a la familia de Belinda y le exigirá el anillo de vuelta

En medio de la gran polémica que generó este miércoles el reciente mensaje que Christian Nodal compartió en su cuenta de Twitter en donde confirmó el motivo real de su separación con su exprometida Belinda, Mhoni Vidente reveló que el cantante emprenderá una demanda contra la familia de la artista para exigir que le regresen un millón de pesos que les habría prestado anteriormente.

Además, la famosa pitonisa aseguró que Nodal también pedirá a su expareja que le regrese el millonario anillo de compromiso que le entregó el año pasado:

"Acaba de sacar un comentario Nodal porque hace como dos días una fan de Belinda la felicitó por haberse librado de él, y la mamá de Belinda le aplaude. Entonces Nodal saca a relucir un screen shot en donde le contesta que en 20 años le andan exprimiendo la vida a Belinda los padres y se le tira a la yugular Nodal. Ahí te das cuenta que Nodal no se aguantó, esto no va a acabar aquí y va a haber una demanda de Nodal contra la familia de Belinda por un dinero que le deben, como un millón de dólares, aparte del anillo que no se lo regresó", aseguró Mhoni.

Belinda estrenará muy pronto una nueva relación

Además, Mhoni Vidente refirió que ya es bastante la molestia que Christian Nodal tiene contra la familia de su exprometida: "Ya es demasiado el coraje que le trae Nodal a la familia de Belinda y les quiere poner una demanda para que les regresen el dinero, que el tiene las transferencias bancarias, aparte el anillo y no va a acabar aquí. Ya los dos están haciendo su carrera", indicó.

La famosa astróloga aseguró que también muy pronto Belinda dará conocer a su nuevo novio: "A Belinda la veo saliendo con un italiano o francés en Europa. Y esto no era amor (su romance con Christian), era una situación de pasión y creo que Nodal estaba buscando una especie de trofeo. Creo que Nodal tiene un complejo con su vida porque se las busca más altas, más guapas. Pero con Belinda no le salió como él quería", destacó.

Finalmente Mhoni señaló que las consecuencias de lo que está ocurriendo en estos momentos entre la lucha de declaraciones entre Nodal y la familia de Belinda tendrá graves consecuencias: "Parece que ya se está quitando vicios (Christian Nodal), y Mariana le está ayudando, esto no acaba aquí. Creo que las consecuencias van a hacer muy graves", concluyó.

