Escorpio vibes: 5 looks inspirados en Katy Perry que este signo debe usar

Lo que usas dice más de ti de lo que te puedes llegar a imaginar y como te hemos contado en esta sección de looks de famosas que puedes recrear según tu signo del Zodiaco, la moda también es una forma en la que se puede expresar quién eres, qué te gusta y más detalles sobre tu personalidad. Y es que aunque cada persona tiene su propio estilo, hay muchos rasgos y tendencias que los hacen coincidir con otros y de esto no se salva nadie, ni siquiera los Escorpio.

Es por ello que ahora analizamos los looks de Katy Perry que cualquier persona bajo el signo de Escorpio debe probarse en algún momento, pues la cantante es una de las figuras que mejor representan la personalidad de los escorpiones, quienes suelen ser personas que expresan todo lo que sienten, ya sea bueno o malo, sin pelos en la lengua. Esto último también hace que sean considerados como uno de los signos más difíciles de tratar, a pesar de ello su buen gusto en la moda los hace ser los más envidiados.

Una de las principales características de este signo es que son de los más divertidos, pero no por eso dejan de lado su faceta coqueta y sensual con la que conquistan a todo el mundo y por supuesto, los looks de Katy Perry reflejan a la perfección esta imagen en la que además de la sensualidad, siempre se mantiene la elegancia. Basta con voltear a ver sus fotos con vestidos ajustados en los que destacan colores como el rojo y el negro, sumándose así a tendencias de moda como el uso del cuero.

Con colores como el rojo, Katy Perry logra mostrar su lado más sensual y apasionado. (Foto: Instagram @katyperry)

Para cualquier Escorpio los accesorios y colores son clave para mantener su distancia con los otros. (Foto: Instagram @katyperry)

Sin embargo, no todo es coqueteo para este signo, pues cuando se entregan lo hacen por completo y es entonces cuando es posible conocer su lado más tierno y romántico. Así que no sorprende ver que la intérprete de "Dark Horse" también muestre este otro lado que hace que la gente se gane su confianza en cuestión de minutos y para ello suele utilizar los colores que generan más paz, como es el caso del blanco.

Aunque eso no es impedimento para mostrar su lado más pasional con colores como el rojo y el rosa con los que también se muestra el amor. Además, estas tonalidades ayudan a crear ese balance perfecto con el cual también pueden mostrar su carácter duro y que muchas veces los hace permanecer a la defensiva.

Cabe recordar que este signo siempre se mantiene firme y leal a sus decisiones, y es precisamente por ello por lo que les cuesta tanto ofrecer disculpas u otorgar el perdón, así que este otro aspecto de su carácter también se puede llegar a ver reflejado en sus looks. De tal forma que con la combinación de prendas correctas puede imponerse ante los demás y con ello mantener esa distancia hacia algunas personas; recuerda que siempre buscan tener el control de la situación.

Los Escorpio no tienen miedo a divertirse y experimentar, por ello la cantante ha cambiado su melena negra en más de una ocasión. (Foto: Instagram @katyperry)

Los estampados también los ayudan a mostrar esa imagen dura hacia los otros, sin perder su lado divertido. (Foto: Instagram @katyperry)

Por otro lado, es importante recordar que los Escorpio nunca aceptan un "no" por respuesta, algo que los lleva a ser los más luchadores de todos los signos del Zodiaco, pues su mayor meta de la vida siempre será conseguir el éxito sin importar el qué ni el cómo y eso también influye en su trabajo, por lo que no sorprender verlos luciendo los looks más elegantes para cautivar a todos y sobre todo para cuidar su imagen.

Otro aspecto que los hace resaltar del resto es que tienen una de las energías más impresionantes, así mismo destaca su imaginación inigualable, y es por ello que muchos de los looks de Katy Perry también llevan esta parte al atreverse a experimentar con cambios ya sea en su propia imagen o en lo que lleva puesto.

Katy Perry, como cualquier otro Escorpio, siempre saca su lado divertido en todos sus looks. (Foto: Instagram @katyperry)

SIGUE LEYENDO

Libra vibes: 5 looks inspirados en Ángela Aguilar que este signo debe usar

Mhoni Vidente anticipa dos días cabalísticos para MAYO y revela ritual para atraer la FORTUNA este mes

Tauro vibes: 5 looks inspirados en Adamari López que este signo debe usar