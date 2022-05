Mhoni Vidente anticipa dos días cabalísticos para MAYO y revela ritual para atraer la FORTUNA este mes

Mhoni Vidente dio a conocer sus predicciones para esta semana de mayo y anticipó que en este mes habrá dos días cabalísticos, por lo cual invitó a sus seguidores a protegerse y atraer las buenas energías que aportarán estas fechas, además compartió un ritual para atraer la fortuna.

"Hoy es 11 de mayo del 2022, hoy es el Día de los Ángeles, de todos los que tienen comunión con Dios y que pueden ayudar al ser humano a estar mejor. Prendan su veladora blanca, comuníquense con su Ángel de la Guarda, va a ser un día cabalístico y mágico, junto con el 13, el cual es el Día de la Revelación de la Virgen de Fátima. Estamos diseñados para ser felices y para hacer felices a los demás", declaró la famosa pitonisa.

Mhoni también celebró el llegar al primer año de su programa en El Heraldo de México y agradeció a sus millones de seguidores todo el apoyo y respaldo que ha recibido de ellos: "Un año con ustedes en Heraldo Digital (...) Este ha sido el año de Mhoni Vidente en todos los sentidos", reconoció la astróloga.

Mhoni Vidente acepta que se equivocó en predicción de pelea del "Canelo"

La famosa pitonisa también aprovechó la oportunidad para referirse a la fallida predicción realizada la semana pasada, en torno a una victoria de Saúl "El canelo" Álvarez en su pelea ante el ruso Dmitry Bivol, la cual tuvo lugar en Las Vegas, Estados Unidos, el sábado 7 de mayo.

"¿Qué pasó con la pelea del 'Canelo'? que ahí me quisieron linchar. Ya les había dicho que los rusos son muy fuertes, pero yo creo que 'Canelo' ya trascendió, pierda o gane, 'Canelo' es otro nivel, muy disciplinado. Que mucha gente el pueblo latino crucifica mucho a las personas porque los tienen acostumbrados a ser muy acertivos, eso pasó con Mhoni Vidente", refirió.

Además la astróloga reconoció su error y aseguró que sigue siendo humana: "Aquí les digo me equivoqué, prefiero decir que me equivoqué a que les hubiera dicho pierde Canelo, a salarlo. No Mhoni dio una predicción equivocada. Sigo siendo humana, sigo creyendo en Dios, y eso no me hace menos ni más. Y yo les digo a aquellas personas que están cuestionando a Mhoni Vidente; antes que ustedes llegaran yo ya estaba y ustedes cuando se vayan, yo voy a seguir", concluyó la pitonisa.

