Mhoni Vidente predice NOCAUT en pelea del “Canelo” vs Bivol, ¿gana el mexicano?

El próximo sábado 7 de mayo, Saúl “Canelo” Álvarez regresará a los encordados para tratar de seguir aumentando su leyenda y en esta ocasión se medirá ante el ruso Dmitry Bivol, por lo que Mhoni Vidente reveló sus predicciones para esta pelea en la que aseguró que el ganador se definirá por la vía del nocaut, así que en esta nota te contaremos todo lo que dijo la reconocida pitonisa de origen cubano.

Fue durante una entrevista para El Heraldo de México donde Mhoni Vidente fue cuestionada sobre el resultado de la pelea entre "Canelo” Álvarez y Dmitry Bivol, por lo que la pitonisa nacida en Cuba señaló que el mexicano nuevamente saldrá victorioso y hasta reveló el round en el que el tapatío sellará su triunfo por la vía del nocaut.

Cabe mencionar que, Mhoni Vidente aseguró que este fin de semana, el pupilo de Eddy Reynoso tendrá posiblemente su compromiso más complicado de toda su carrera, recordando que esta pelea se realizará dentro de la categoría de los semicompletos.

“La carta de la estrella me dice que gana ‘Canelo’, viene ganando por nocaut otra vez, viene ganando en el onceavo o doceavo round, se va a tardar el ‘Canelo’ para poderlo tumbar, se ve muy fuerte el ruso, pero lo viene ganando por nocaut y la carta de la estrella lo va a seguir haciendo brillar”, sentenció Mhoni Vidente.

“Canelo” Álvarez se siente seguro del triunfo

Hace unos días, Saúl “Canelo” Álvarez ofreció una entrevista para el podcast “Boxing with Chris Mannix” y durante la charla el púgil tapatío aseguró que está en el mejor momento de su carrera por lo que se mostró sumamente confiado en que saldrá victorioso de su pelea ante el ruso Dmitry Bivol.

“Es boxeo, pero creo que ahora nadie me puede ganar., estoy en mi mejor momento y no le falto al respeto a nadie, pero estoy en mi mejor momento. Me siento fuerte, en mi mejor forma (…) estoy aquí, donde quise estar cuando era joven, quiero seguir en este nivel, ser el mejor peleador, estoy más motivado ahora”, sentenció el boxeador de 31 años.

La última vez que “Canelo” Álvarez estuvo en un ring fue en noviembre de 2021, cuando noqueó en el decimoprimer round a Caleb Plant para unificar los títulos de la OMB, CMB, AMB y FIB de la categoría supermediano y como se mencionó antes, para su compromiso ante Bivol, el mexicano subió a la categoría de los semicompletos pues busca convertirse en uno de los mejores boxeadores de toda la historia de este deporte.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez se verán las caras el próximo sábado 7 de mayo en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada en Estados Unidos. La transmisión de esta pelea será a través de la plataforma de DAZN, mientras que en televisión podrá ser seguida por la señal de Canal 5 y Azteca 7, así como por Space.

