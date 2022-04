¿Nodal regresará con Belinda? Esto es lo que dice Mhoni Vidente: VIDEO

En los últimos días han circulado diferentes versiones en las que se asegura que podría haber una reconciliación entre Christian Nodal y Belinda, por lo que Mhoni Vidente no pudo evitar quedarse fuera del tema y reveló cuál si veremos o no una segunda parte en la historia de amor de la pareja que era conocida como “Nodeli”.

Fue durante una entrevista para El Heraldo de México donde Mhoni Vidente fue cuestionada sobre la posibilidad de que el intérprete de “Botella tras botella” regreso con la actriz de “Bienvenidos al Edén”, por lo que la reconocida pitonisa de origen cubano señaló que en sus visiones no aparecen los cantantes nuevamente juntos por lo que su ruptura fue definitiva y aprovechó para mandarle un mensaje al sonorense.

“Christian Nodal no regresa con Belinda, eso ya se acabó, Christian Nodal y Belinda ya se acabó, ella se queda con el anillo de 3 o 4 millones de dólares y se acabó, él no le reclamó nada, el anda divirtiéndose, la mamá anda recuperándose de una enfermedad, dice que es algo divino y que bueno, si ya te tocó tener ese éxito Christian, haz cosas positivas para los jóvenes, para México, cosas que realmente dejan algo, si ya tienes cosas y sé que estás jóvenes pero se vale ayudar”, sentenció Mhoni Vidente.

Puedes ver las declaraciones de Mhoni Vidente sobre Nodal y Belinda a partir del minuto 47:50.

Para finalizar, Mhoni Vidente le auguró a Christian Nodal una nueva etapa donde acumulará muchos más éxitos en su carrera profesional pues señaló que entró en una etapa en la que se está reinventando.

Cabe mencionar que hace apenas unas semanas, Mhoni Vidente había revelado que sobre Christian Nodal y su familia había una brujería muy fuerte que les estaba haciendo daño, por lo que la pitonisa cubana le lanzó la recomendación al cantante de alejarse de los vicios y delas energías negativas pues estos elementos solo atraían más cosas negativas a su vida, además, le recomendó recurrir a ayuda espiritual pues solos no podrían superar este momento, sin embargo, se desconoce si fue por este motivo por el que poco a poco la familia Nodal ha podido superar esta desafortunada etapa.

Christian Nodal borra de su vida a Belinda

Como bien se sabe, Christian Nodal se realizó diferentes tatuajes alusivos a su relación con Belinda siendo el más emblemático el de los ojos de la cantante que se hizo en el pecho, sin embargo, en una reciente entrevista aseguró que ya quedó cubierto y confesó que en su lugar se puso unas alas.

"Me tapé; tenía unos ojos aquí (en el pecho) me los tapé con unas alas, hice un diseño completo del pecho”, señaló Christian Nodal, quien todavía tiene un tatuaje en la frente el honor a su ex, pero que muy pronto podría ser sustituido por otro que él mismo se realice pues dio a conocer que abrirá su propio estudio de tatuajes.

