"No quiero compartir qué pasó": Nodal "frena" entrevista con Laura G; así fue el momento EN VIVO | VIDEO

Vaya polémica ocurrió dentro de la transmisión en vivo del programa Venga La Alegría después de que el famoso cantante Christian Nodal concediera una entrevista a la conductora, Laura G, la cual presuntamente no terminó de la mejor manera.

Tras sus presentaciones en la Feria de San Marco, el intérprete de "Adiós amor", "Aguardiente" y "Botella tras botella" concedió varias entrevistas a distintos medios de comunicación; uno de ellos fue el famoso matutino de la televisora de San Ángel, uno de los más vistos en el país.

Sin embargo, la plática no terminó de la mejor manera pues la presentadora de Venga La Alegría comenzó a preguntarle al joven cantante de 23 años sobre su reciente ruptura sentimental con Belinda, algo que aparentemente no fue de su agrado.

Nodal pone en su lugar a Laura G

Después de hablar sobre sus éxitos y futuros proyectos, Christian Nodal fue cuestionado sobre los tatuajes que se hizo de Belinda, pero los fans notaron una extraña actitud del cantante al hablar sobre esos temas.

Todo comenzó cuando Laura G -una de las conductoras más polémicas en la televisión en México- le preguntó sobre los tatuajes de los ojos de Belinda que tenía en el pecho; el intérprete de manera inmediata respondió que hizo un diseño con una alas.

Una vez que tocaron el tema de Belinda, la conductora de Venga La Alegría le preguntó si quería compartir algo sobre la ruptura sentimental que sufrió el pasado mes de febrero, a pesar de tener firmes planes de llegar al matrimonio.

En ese momento, el nuevo ídolo del género regional mexicano respondió que "no". Finalmente sentenció con un "no quiero compartir qué pasó", en clara referencia a que la pregunta que le hizo la conductora no fue de su agrado.

SIGUE LEYENDO

Desde el gimnasio, Luz Elena González levanta pasiones con ajustado outfit deportivo | FOTOS

Karely Ruiz, modelo de OnlyFans que enamoró a Andrés García, enciende las redes con pequeño jumpsuit