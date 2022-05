Libra vibes: 5 looks inspirados en Ángela Aguilar que este signo debe usar

Una de las jóvenes promesas de México es Ángela Aguilar, quien a sus 18 años ha logrado conquistar la industria de la música al presumir su talento único en el regional mexicano y por si fuera poco, a su corta edad también se ha convertido en todo un ícono y referente de la moda, pues sus looks siempre son perfectos. Además, con cada una de sus combinaciones la cantante refleja quién es, qué le gusta y qué le interesa, algo que sin duda la hace identificable en el signo de Libra.

Como te hemos comentado en otras ocasiones, los signos del Zodiaco no sólo nos advierten sobre cómo será nuestro día por medio de los horóscopos, ya que cada uno recibe su propia influencia según la astrología, de tal forma que su personalidad los hace muy identificables. Por supuesto, el signo de cada persona se puede distinguir por su forma de vestir, ya que incluso en los gustos de la ropa, accesorios y tendencias guardan parecidos, y en el caso de los Libra no hay mejor opción que Ángela Aguilar para ejemplificar.

Si hay algo que caracteriza a este signo de aire es que siempre tienen que destacar entre el resto, pero no llamando la atención ni convirtiéndose en el centro de atención, sino más bien resaltando por su elegancia. Prueba de ello es que la hija de Pepe Aguilar siempre luce refinada y sin perderse de las mejores tendencias del momento, así como luciendo los accesorios más lujosos que la ayudan a resaltar su belleza y encanto.

Ángela Aguilar convierte sus looks en los más elegantes con los accesorios correctos. (Foto: Instagram @angela_aguilar_)

Debido a lo anterior no sorprende ver que el símbolo de los Libra sea una balanza, ya que siempre tratan de buscar ese equilibrio entre la sencillez y el lujo, pues al combinarlos surge esta imagen elegante y refinada que pocos consiguen. De esta forma, la intérprete de "En Realidad" también puede sumarse a varias tendencias que pueden ir desde un look parisino hasta uno del street style.

Y tomando en cuenta esto, se llega a otro de los aspectos fundamentales de este signo y es que son los más amables, amigables y empáticos de todos, algo que hace que el resto de personas se sientan cómodas y en confianza al estar cerca de un Libra. Así que en sus looks tampoco puede faltar este lado que haga que los otros se sientan bien, sumado a que este signo siempre buscará evitar los conflictos.

La cantante también se luce como nadie con looks casuales con jeans. (Foto: Instagram @angela_aguilar_)

Colores como el amarillo son ideales para que los Libra hagan sentir a los otros en confianza. (Foto: Instagram @angela_aguilar_)

Cabe destacar que algo que nunca puede faltar en un Libra es que suelen ser apasionados por la cultura y con sus vestuarios, Ángela Aguilar ha recuperado esa parte de México con sus vestidos más elegantes y con bordados llenos de símbolos de su país y, por supuesto, de la historia de su familia. En ese sentido también destaca que son buenos oradores y también se guían mucho por el intelecto.

Muchos de los looks de Ángela Aguilar resaltan todo lo anterior, pues sin perder la elegancia, dan esa imagen reconfortante que los otros necesitan para acercarse. Asimismo, es muy importante resaltar que no les gusta la monotonía ni la rutina, por lo que no sorprende ver que sus estilos siempre sean tan variados, justo como ocurre con la famosa.

Los Libra también son conocidos por ser uno de los signos amorosos y el rojo es el mejor color para destacarlo. Además, sólo ellos saben cómo lucirlo con estilo y orgullo. (Foto: Instagram @angela_aguilar_)

Las mascadas de seda logran que Ángela Aguilar tenga la balanza entre un look juvenil y elegante. (Foto: Instagram @angela_aguilar_)

SIGUE LEYENDO

Virgo: 5 looks de Salma Hayek que son perfectos par este signo

Ángela Aguilar reveló que su papá la regañaba por “coqueta”: VIDEO

Los más atentos; 3 signos zodiacales que destacan por sus detalles