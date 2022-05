¿Día del Criador? Activista no binaria pide renombrar el Día de las Madres para incluir a los hombres trans

A nivel mundial mayo es el mes en el que se festeja a todas las mamás y aunque la fecha puede variar, siempre hay un Día de las Madres, pero con la importancia que ha ganado el lenguaje inclusivo se ha iniciado un nuevo debate para renombrar esta festividad por el "Día del Criador", con la intención de incluir a todos los hombres tras que han tenido a sus propios bebés y de esta forma evitar asumir el género de las personas.

Según dio a conocer el tabloide Daily Mail Australia, quien puso el tema sobre la mesa fue la activista Norrie May-Welby, quien es la primera persona no binaria legal en Nueva Gles del Sur. Pues con esta propuesta para renombrar el Día de las Madres busca terminar con la idea que la maternidad sólo corresponde a las mujeres y en su lugar, reconocer que cualquiera puede tener ese instinto.

'No es específico del sexo. Creo que la maternidad es instintiva en todos los mamíferos, independientemente del sexo biológico. (...) 'Madre' es un verbo. Uno puede ser madre sin tener un parto biológico”, dijo.

Norrie May-Welby afirmó no sentirse afectada por el nombre "Día de las madres". (Foto: Twitter @rainbowaisle)

Por otro lado, recordó los orígenes de esta festividad para las mamás que estaban sumamente ligados a la iglesia. Además, explicó que se trataba de una celebración exclusiva de los domingos. "El Día de la Madre, antes de que Hallmark lo secuestrara, era el Domingo de las Madres, cuando uno regresaba a la iglesia en la que se bautizaba".

Tomando en cuenta esos dos factores, así como que no se siente ofendida por el nombre que hoy se tiene, sugirió que se renombre al "Día del Criador" para ser inclusivos con los hombres trans que también pueden tener embarazos y partos. En ese sentido, destacó que es posible que el cambio no se dé de un día a otro, pero respondería a la forma en la que el lenguaje está transformándose.

"Por supuesto, el idioma cambia con el tiempo y el lugar, y puede convertirse en el Día del Criador, pero eso es una sílaba extra, y por ahora, estoy feliz con el 'Día de la Madre'", aclaró.

¿Quién es Norrie May-Welby?

El nombre de Norrie May-Welby ganó popularidad en 2014, luego de ganar un juicio en el Tribunal Supremo de Australia en el que se convirtió en la primera persona en no pertenecer a ningún género, pues siempre se ha considerado como no binaria. Su lucha histórica permitió el registro legal de las personas con el sexo "no específico".

Antes de iniciar la lucha por la inclusión en Australia, su historia trascendió porque nació como hombre, pero inició con su proceso de reasignación de género cuando tenía 28 años. Actualmente Norrie tiene 60 años y es una reconocida activista por los derechos de las personas que se identifican con otros géneros.

SIGUE LEYENDO

Padres influencers deciden NO asignarle género a su bebé para que pueda elegir su propia identidad al crecer

Andra Escamilla: ¿Aplica la Ley Olimpia en la filtración de contenidos del "compañere"?

"Profesore": universidad otorgará primer título no binario en Argentina