"Profesore": universidad otorgará primer título no binario en Argentina

La Universidad Nacional de La Plata, una de las instituciones pública más prestigiosas de Argentina, informó en entregará el primer título no binario a Mel Randev Gutiérrez, estudiante de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social.

Será así que Mel se convertirá en la primera persona reconocida con el título universitario de “Profesore en Comunicación Social”.

Lo anterior se dio a conocer a través de las redes sociales de la Secretaría de Género de Argentina, tras la gestión de la Secretaría y la Agrupación Rodolfo Walsh, quienes aprobaron la entrega del diploma a Randev Gutiérrez.

Puntualizaron que el suceso "constituye un gran avance en materia de igualdad de género e inclusión". Mel realizó la petición y con el apoyo de la Secretaría de Género de su Facultad, obtuvo este logro.

“Hoy me siento orgullose de ser quien quiero ser, me siento poderose y estas emociones que intento contagiar van aparejadas de un logro que es mío, pero es de todes quienes no vivan dentro del binario”, expresó Mel Randev en declaraciones para un artículo que compartió la UNLP a través de redes sociales.

Hasta este momento, se desconoce la fecha exacta en que se hará entrega del título, pero se prevé realizar una ceremonia que conmemore este suceso inédito, el cual marca un precedente para las personas que se identifiquen bajo el género no binario.

¿Qué significa ser una persona no binaria?

El sexo no siempre es binario, ni siquiera a nivel biológico, pues existen personas intersexuales, quienes poseen cromosomas, anatomía y características sexuales que no se pueden clasificar exclusivamente femeninas o masculinas; por lo tanto, la noción de la condición binaria es un constructo social a lo largo de la historia que ha utilizado los rasgos biológicos y de comportamiento para diferenciar entre mujeres y hombres.

Una de las partes más importantes de la identidad no binaria es la identificación de cada persona con un pronombre que le sea cómodo y que no caiga en el binario de género masculino y/o femenino.

