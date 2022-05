Géminis vibes: 5 looks inspirados en Victoria Ruffo que este signo debe usar

Los signos del Zodiaco esconden mucho de nosotros y a la vez son la mejor forma de conocernos, pues ellos definen nuestra personalidad, gustos e intereses, incluyendo los de la moda. Es por ello que muchas personas se suelen llegar a sentir identificadas con el estilo de algunas famosas; en otras ocasiones te hemos compartido los looks ideales para Aries y Tauro, pero ahora toca el turno de Géminis y para ello no hay mejor opción que tomar como ejemplo a Victoria Ruffo.

Pues la guapa actriz de 59 años siempre ha sido uno de los rostro más reconocidos que además logra tener un estilo propio y único que desde su juventud la colocaron como una de las mujeres más guapas. Además, Victoria Ruffo es el ejemplo perfecto para las personas bajo el signo de Géminis, pues sus looks reflejan de la mejor forma las 'vibes' y personalidad de este signo; así que presta atención a las tendencias que deberías usar, sobre todo si eres una mujer madura.

Uno de los principales rasgos de este signo es que se caracteriza por tener a las personas muy activas, por lo que rara vez se les verá sin una actividad e incluso, muchas aprovechan para tener más de una opción a realizar. En ese mismo sentido, no sorprende ver que siempre dicen "sí" a todo, a pesar de tratarse de un nuevo reto o de algo que no conocen, algo que hemos visto hacer a la mamá de José Eduardo Derbez, quien no sólo acepta proyectos en la actuación, sino que también se adapta a las nuevas tendencias como los bailes virales de TikTok.

Los looks más cómodos no pueden faltar para las personas bajo el signo de Géminis. (Foto: Captura)

Y como se podrá ver en el look anterior con chándal azul, los Géminis siempre se mantienen curiosos para explorar algo nuevo como pueden ser los bailes rodeados de sus amigos. Es por ello que este look se convierte en el perfecto para este signo, ya que además les brinda la comodidad y confianza necesaria para atreverse a realizar cosas nuevas, aún si surgen de última hora.

Incluso, se puede jugar un poco con los colores y diseños, pues otra de las características de la personalidad de este signo es justamente que les gusta divertirse al grado de un niño. Prueba de ello es que Victoria Ruffo ha incursionado en el mundo de TikTok con los bailes más atrevidos que le han traído fuertes críticas como que no sabe bailar; sin embargo, los Géminis saben cuando algo se trata de diversión.

La actriz sabe que los tenis también son básicos, pues no sólo complementan cualquier look, sino que también permiten la comodidad en las actividades más arriesgadas. (Foto: Instagram @victoriaruffo)

Por otro lado, los Géminis suelen tener esa imagen profesional, seria y responsable cuando toca serlo, un buen ejemplo es el trabajo, donde se pueden y tienen que llevar los mejores looks que ayuden a completar este perfil lleno de estilo y elegancia y para ello la actriz tiene las mejores apuestas.

De acuerdo con Victoria Ruffo, hay otros básicos que todos los Géminis deben de tener para lograr la imagen anterior, entre ellos destacan pantalones de vestir, blusas de manga larga y de todos los estilos, sacos, suéteres y pañuelos con los cuales lograr la elegancia y sofisticación deseada.

Con estas dos imágenes totalmente distintas se comprueba la dualidad de este signo de aire respecto a sus gemelos y es que nos faltaba recordar que a pesar de todas las cualidades señaladas anteriormente, pueden cambiar sus vibes conforme pasen las horas. Así que las motivaciones también serán otras, por lo que la ropa también debe sumarse a esto último y además de colores neutros, buscar aquellos divertidos y atrevidos como el amarillo y el rojo.

Victoria Ruffo ha demostrado que los colores también ayudan a verse elegante. (Foto: Instagram @victoriaruffo)

En cualquier look nunca pueden faltar los accesorios. (Foto: Instagram @adictsruffo)

Para acompañar los looks de este signo también se pueden usar pañuelos, bufandas y mascadas. (Foto: Instagram @adictsruffo)

