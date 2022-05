Horóscopos: NUEVO AMOR para estos signos el domingo 1 de mayo

Aries (21 marzo-20 abril)

Hoy no será una buena jornada para quienes estén pensando en pedir algún tipo de préstamo o crédito bancario, es probable que reciban respuestas negativas durante el día con respecto a esto, tampoco será un buen día para hacer tratos de negocios o de invertir fuertes sumas de dinero en algún bien, es mejor mantener tu dinero a salvo por un tiempo y darle prioridad a otros temas importantes por el día de hoy.

Necesitas tranquilizarte más, probable que estés comenzando a presentar signos de desesperación, ya que hay un tema que no has podido solucionar bien, no dejes que esto te pase la cuenta ni se refleje en tu trabajo, tampoco en tu hogar.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Diversas situaciones de estrés podrían darse el día de hoy, por lo que es probable que tengas que poner mucho de tu parte como para poder sortear algunas dificultades que encontrarás en tu camino durante la jornada. No será fácil sacar adelante una tarea que te será encargada, recuerda que tienes que poner tus talentos por delante y demostrar tus capacidades, tienes muchas para relucir y sentir con orgullo realizando siempre un buen trabajo.

Si tienes que dirigir un grupo el día de hoy, es importante que te des la paciencia de explicar conceptos y cosas que quizás no sepan las personas que estén trabajando contigo.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Necesitas un buen consejo el día de hoy y alguien de tu entorno te lo dará, es importante que dejes que otros también te influyan con su sabiduría y con las experiencias que han vivido, no siempre tendrás la razón en todo.

Debes aprender a escuchar más a la gente que está por encima tuyo en tu trabajo, esto quiere decir que quizás tengan un poco más de experiencia en lo que desarrollas como trabajo, siempre debes escuchar a quienes tienen más conocimientos, podrías aprender mucho si sigues su ejemplo.

Cáncer (22 junio-22 julio)

La persona que estás ayudando a ponerse de pie en este momento te hará un regalo que no olvidarás, podría ser una muestra muy bella de la alegría que estás trayendo a su vida. Si tienes la oportunidad de hacer un bello gesto por alguien el día de hoy, hazlo sin pensarlo dos veces.

Un momento muy bueno será el punto alto del día, es probable que recibas felicitaciones en tu trabajo por una tarea que cumplirás de buena forma durante la jornada, será algo muy positivo para ti y también para tus proyecciones laborales en el futuro.

Leo (23 julio-22 agosto)

Podrías verte en una situación muy engorrosa el día de hoy, no quiere decir que tendrás problemas graves con alguien, es algo que podrás solucionar solo explicando que no tienes nada que ver en el asunto, solo estabas en el lugar equivocado a la hora equivocada.

No es un buen momento para decirle a alguien que te gusta, es probable que no sienta lo mismo y terminarás con tu corazón un tanto herido, recuerda que siempre debes atreverte a decir lo que sientes, pero el día de hoy no es el momento correcto. No tengas en mente un proyecto que ya no resultó, es mejor que des vuelta la página y comiences a tomar opciones para entregar una mejor calidad de vida a las personas que te rodean.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Un mensaje importante llegará a tus manos el día de hoy, podría ser una carta certificada, puede ser algo que estabas esperando, no tengas miedo a lo que vendrá, tendrás un buen resultado. Debes dejarte llevar un poco más por tus sentimientos, estás comenzando a perder esa capacidad por tomar siempre las opciones seguras.

Estás dándole poco crédito a personas que te han ayudado mucho en tu camino, debes comenzar a agradecer a esas personas, no siempre estarán para ti, por lo que comienza a apreciarles. El trabajo se encuentra bien, por lo que puedes sentarte y disfrutar de los frutos que vienen llegando de a poco.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Si estás en un momento de estudios importantes, como terminando una carrera, no dejes que esto te impida conocer a alguien que ha aparecido en tu vida y por quien sabes que tienes muchos sentimientos naciendo de a poco, intenta descubrir de que se trata esto y deja de tener miedo a amar nuevamente, todo puede ordenarse y ser posible, incluso los tiempos que van a pasar juntos, es cuestión de organización.

Amar es un acto de dar y recibir, pero estás dando menos de lo que recibes, no tengas temores a entregar tu corazón, ni tampoco a dar una oportunidad a alguien que está presente en tu vida y que puede ser muy duradero.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Si te dedicas al área de la salud, hoy no será un buen día, podrías pasar por malos momentos a causa de errores o de cosas que no pudiste prever, no dejes que te afecte, no eres el culpable de lo que sucede a todo el mundo, la vida tiene un curso natural que muchas veces no puedes detener.

Una buena invitación de parte de un amigo cercano podría ser la forma de relajarte conversando con tus cercanos, una noche de copas o una comida no le hace mal a nadie y te darás cuenta hoy con el buen momento que pasarás. Una persona que necesita de ti, te hará un llamado, no dejes de ayudarle de la forma que puedas, es un buen día para ello.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Tienes una oportunidad clave para poder ser mucho más feliz, solo debes comenzar a darte cuenta de los pasos que debes dar en tu vida para conseguir el anhelado sueño que has tenido desde hace mucho tiempo, no dejes de poner atención. El amor está presente, pero estás dando muchos peros para llevarlo a cabo, deja de dar excusas, atrévete.

Tienes la oportunidad de darle ayuda a un ser querido que está en una necesidad muy grande, no dejes de hacerlo, ya que su bienestar podría estar en tus manos. Una forma legal sobre un seguro que tienes involucrado llegará hoy, por lo que no dejes de tomarla en serio, debes asegurar tu vida y la de los que dependen de ti.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Podrías descubrir algo muy importante el día de hoy que te ayudará en todo tu camino. Las personas necesitan atención y esto es precisamente lo que escucharás durante la jornada de parte de la persona que amas, no dejes de darle los momentos que sabes que se merece.

Comienzas a salir de una etapa de soledad, probablemente porque has conocido a alguien hace muy poco, no dejes de aprovechar este buen momento, si sientes que debe ser algo informal, no temas. Haz una mayor conexión con esa persona que estás conociendo, si es que estás sin pareja actual, puede que descubras una gran persona que no te habías tomado el tiempo de conocer bien.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Un momento doloroso puede estar afectando tu vida y la de los tuyos, es momento de comenzar a pasar sobre ello, necesitas tener más tiempo para sanar las heridas de las personas que quieres, tienes la sabiduría y el coraje para hacerlo. Comienzas a estar muy ajeno al medio que te rodea, estás tomando poca consciencia de tus actos y además no estás viendo bien lo que la vida te está ofreciendo, comienza a abrir los ojos ante lo que el mundo te muestra.

Podrías darte cuenta que la persona con la que está no es lo que necesita, si esto te sucede siempre debes ir con la verdad y no dejar que el otro sufra.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Si te sientes de alguna forma con un cansancio extremo durante el día, podrías estar con una falta de vitaminas, consume comidas de todo tipo, prefiere los alimentos orgánicos. El trabajo presenta retos que quizás no puedas superar, procura hacer tu mayor esfuerzo, si recibes una mala evaluación o te desvinculan del mismo, es tiempo de buscar algo nuevo y mejor.

Muchas veces personas pasan por nuestra vida solo para ayudarnos a salir de la oscuridad en la que nos encontramos, pero no se quedan para siempre a nuestro lado, siempre habla con la verdad sobre ello, si no quieres compromiso, hazle saber tus intenciones.

Frase del día: "En la vida hay tantas ocasiones especiales como veces elegimos celebrarlas" - Robert Braul