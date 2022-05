Corazón de piedra, estos son los signos del zodiaco que se destacan por su poco romanticismo

El término zodiaco proviene de millones de años atrás y fue introducido por primera vez por los babilonios antes de Cristo como una forma de hacer visualizar el paso del tiempo. Luego, este concepto fue ampliándose y varias personas comenzaron a interesarse en el estudio de las constelaciones que dieron lugar a la aparición de los signos.

Dentro del amplio mundo del horóscopo, nos encontramos con aquellos signos que son muy románticos y tienen un don para encontrar el amor de su vida. Una vez que están en pareja, dejan todo por la otra persona y están dispuestos a todos. Sin embargo, también están los que son duros como una roca y nada los conmueve, por lo que conquistar a estas personas, será tarea difícil. Estos son los tres signos más indiferentes de todo el zodiaco.

Estos son los signos menos románticos. Fuente archivo

El primer signo que se destaca por su indiferencia y frialdad es Acuario, ya que les cuesta mucho expresar sus emociones y también demostrar lo que sienten de una manera romántica. Las personas nacidas bajo este signo, se les hace difícil poder tomar una decisión cuando se sienten atraídos por alguien, pero saben que necesitan una chispa para mantener viva la relación. Esto los obligará a actuar rápidamente.

Para quienes siguen de cerca la astrología, se habrán percatado que otro signo que se muestra indiferente es Capricornio, quienes les cuesta mucho mostrar cómo se sienten, por lo que prefieren refugiarse. Como tienen temor a salir lastimados, les cuesta abrir su corazón, pero esto no es que no sean románticos, sino que se protegen para no sufrir y pasar un mal rato.

Acuario, Capricornio y Escorpio no son tan amorosos. Fuente archivo

Otro signo que no es para nada romántico y muestra indiferencia es Escorpio, quienes a diferencia de los demás, son los más eróticos de todo el zodiaco. Pero, a la hora del romanticismo, se quedan cortos. Su principal error y falla es que no son detallistas con sus parejas y es algo que les juega en contra. Pero, si necesitan reavivar la llama de la pasión, harán todo lo que esté a su alcance.