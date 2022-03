Victoria Ruffo hace bailar a Mane de la Parra en TikTok y no dan una: VIDEO

Victoria Ruffo se ha convertido la sensación en TikTok, pues con sus bailes ha cautivado a varios usuarios de redes sociales. Esta vez, la actriz de telenovelas invitó al galán Mane de la Parra, quien se animó a mostrar sus mejores pasos, sin embargo, no se lucieron y provocaron las risas entre sus seguidores.

Vicky, como le dicen de cariño sus fans, tiene una larga trayectoria en la industria del entretenimiento, pues arrancó su carrera a finales de los años 70 y desde ese momento se ha mantenido activa en la pantalla chica al protagonizar varios melodramas como 'Simplemente María', 'La Madrastra', 'Victoria' y próximamente la segunda temporada de 'Corona de lágrimas'.

No obstante, acaba de ganarse el cariño de un público joven, esto después de que recientemente abrió su cuenta de TikTok en donde ha conquistado al mostrar un lado más divertido, pues en esa plataforma da consejos y baila junto a sus compañeros de telenovelas.

Victoria Ruffo y Mane de la Parra bailan en TikTok

A pesar de las críticas debido a su poca coordinación, Victoria Ruffo, de 59 años, no ha parado de consentir a sus fans con sus divertidos videos, por ejemplo este lunes volvió a colaborar con Mane de la Parra, quien interpreta a su hijo en la telenovela 'Corona de lágrimas 2'.

"Trapeando el piso con mi mamá", colocó el actor y cantante en la descripción del clip que compartió en su perfil de la plataforma china. Los artistas bailan al ritmo de cumbia con la canción 'Encontré la Cadenita' de la Sonora Dinamita, la cual es la continuación del clásico 'Se me perdió la cadenita', una de las últimas canciones que grabó Diego Verdaguer antes de morir.

Por su parte, Victoria Ruffo también compartió un divertido momento con el intérprete 'Olvídame' y 'Es una locura' en donde se les ve moviéndose al ritmo de 'Honey, honey' y aunque es una canción muy tranquila, no logran lucirse, lo que provocó las risas entre sus fans quienes reaccionaron al video.

"No baila pero bien que actúa, me encanta", "no se que me gusta más, si su hijo o como baila" y "un poquito de más ritmo y ya estamos" son algunos de los cometarios que le dejaron sus fans en aquel video que ya tiene más de 45 mil "me gusta" y que se ha convertido en tendencia.

AQUÍ EL VIDEO: