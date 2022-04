Doctora se capacita para cirugía con tutorial de YouTube, la captan y VIDEO se vuelve viral

En redes sociales fue compartido un video que ha generado enorme polémica entre los usuarios, ya que en él se observa a una doctora que revisa algunos tutoriales para una cirugía en YouTube, sin embargo fue grabada por el familiar de una paciente y exhibida en las redes.

En la grabación, publicada inicialmente en TikTok, se ve a la médica explorar la red en busca de videos en donde se exponen las diferentes soluciones para quitar un quiste, el cual iba a extraer a una paciente que la esperaba recostada en una camilla a solo unos metros de distancia.

Han sido dos videos los que fueron compartidos en esta red social por el usuario @isi_lynott, mismos que duran solo unos segundos, lo suficiente para mostrar a dos profesionales de la salud que se encuentran de espaldas observando con detenimiento una pantalla de computadora en donde se explica con un tutorial el procedimiento sobre la cirugía.

Video genera polémica en redes

Captura de pantalla del video. FOTO: Especial

En el clip se lee un texto que describe la escena: “El doctor mirando en YouTube videos de cómo curar mi quiste…Obtuvo su MD (título) en la universidad de YouTube”, fue el mensaje que la usuaria, de origen estadounidense, publicó en el clip, en donde se alcanza a ver el rostro preocupado de la paciente.

Todo parece indicar que ver a su médica consultando los procesos que le realizaría más tarde a su cuerpo le generó gran desconfianza y preocupación a la joven. Tan pronto como fue publicado en TikTok, el clip se volvió viral debido a las numerosas reacciones y comentarios de los internautas.

La joven se mostró preocupada en el clip. FOTO: Especial

El debate generado por las imágenes devino en una gran polémica en donde los usuarios expusieron sus puntos de vista y, como era de esperarse, muchos demostraron su preocuparon por la situación que estaba viviendo la paciente: “Yo, un hipocondríaco, siendo rechazado por médicos por googlear cuando sus fuentes son las mismas que las mías”, escribió uno de ellos.

Internautas defienden a la doctora

La historia se volvió viral en redes sociales. FOTO: Especial

Aunque también no faltaron aquellos internautas que defendieron a la doctora: “Parte de ser médico es saber cómo y dónde obtener recursos confiables para todas las dolencias. No veo nada malo aquí”; “Soy enfermera y los médicos hacen esto todo el tiempo”, “He dado a luz a cientos, si no miles de bebés, y pasé la semana pasada viendo técnicas de cesárea. ¡Siempre hay espacio para mejorar!”, han sido solo algunos de los comentarios expuestos en los clips.

Al final, la joven que se observa en los videos aprovechó la ocasión para realizar una aclaración sobre de la situación que expuso, pues reconoció el trabajo que desempeña el personal de salud y médicos todo el tiempo:

“Por última vez, agradezco a todos los médicos y enfermeras y entiendo que no son enciclopedias andantes, ¡este tiktok solo fue una BROMA!... ¡Me alegro de que ella haya refrescado su memoria y me haya ayudado todo el tiempo! Mi amigo y yo nos reíamos de que esto estaba sucediendo frente a nosotros”, señaló la tiktoker.

