"No se den de alta solitos": Joven se queda dormida en el trabajo y termina en el hospital | VIDEO

En TikTok algunas personas se han abierto y han narrado algunas vivencias fuera de lo normal, en ocasiones, algunas que los llevaron a la sala de urgencias de forma repentina.

En este contexto, una joven contó cómo terminó en el hospital luego de quedarse dormida. La usuaria de TikTok comenzó por explicar que ella sufría depresión y tomaba medicamentos psiquiátricos, los cuales dejó de tomar sin supervisión del médico o de sus padres.

En ese momento tenía una fuerte carga de trabajo y al dejar sus medicamentos, comenzó a tener bastantes ataques de ansiedad y depresión: "Estaba trabajando un día y de repente empecé a sentir un buen de sueño, pero así muy muy cañón" dijo la titktoker que sin más se quedó dormida en su escritorio, pero al estar en una silla, cayó al suelo y se golpeó la cabeza contra un escritorio.

Al no llegar la ambulancia, la joven fue trasladada en un taxi al hospital más cercano. Posteriormente despertó sin entender qué había sucedido, después de asegurarse que estuviera bien, su familia fue de regreso a la oficina, pues la chica insistió mucho en ir por sus lentes.

En el camino le volvió a dar sueño y se quedó dormida, pero de inmediatamente comenzó a convulsionar, lo cual asustó a su hermana y a su padre al no saber qué hacer.

Cuando se desmayó, la joven se golpeó fuertemente la cabeza. | FOTO TikTok @essmedis

Posteriormente fue hospitalizada para realizarle estudios y encontrar la razón de las crisis: "Estuve tres días ahí, no tengo cisticercos, no tengo epilepsia, no tengo nada, pero no dejen sus medicamentos, en serio si están en algún tratamiento psiquiátrico, ni la terapia ni nada, no se den de alta solitos" agregó la joven.

La chica le atribuyó el desmayo y las convulsiones a su decisión de haber dejado los medicamentos psiquiátricos y por la sobrecarga mental que estaba viviendo: "Porque realmente nunca me solucionaron nada, sólo vieron que no tenía lo que ellos creían y me dieron de alta" y añadió que es la única vez que le ha pasado.

