Joven estuvo varios días en cama con un derrame cerebral, su mamá pensó que era una intoxicación | VIDEO

A través de TikTok muchas personas se han atrevido a compartir experiencias personales, algunos lo platican en los llamados storytimes, mientras que otros son más breves, basta con una o dos fotos y un breve texto para hacer el resumen de lo que sucedió, pues en ocasiones no se necesita más contexto.

Ambas formas han sido muy populares, la primera es para quienes prefieren escuchar historias más largas con más contexto y detalles, mientras que la segunda suele ser para contar algo muy breve y en ocasiones, que causará impacto con el breve desenlace, que generalmente es una frase muy corta.

Fue así, que una joven compartió un clip en TikTok sobre una experiencia en la que estuvo comprometida su salud, en la primera parte escribió: "Mi mamá preocupada por qué me la pasaba todo el día dormida y casi no hablaba", de fondo había una fotografía de ella frente al espejo.

En la segunda parte reveló el porqué actuaba así: "llevaba días con derrame cerebral" y acompañó el texto de una emoji de cráneo, con lo que dio a entender que su vida corría peligro.

Una joven en TikTok compartió su experiencia con un famoso trend. | Foto: TikTok @paomuma

Pese al sorpresivo desenlace, la joven aclaró que ya había acudido al hospital y ahí le dijeron que se trataba de una intoxicación, pero que ya se encontraba bien. En otro video explicó mejor lo que sucedió, pues muchas personas se alarmaron y pensaron que podrían tener lo mismo.

La chica narró que fue a los 10 años cuando le cayó un insecticida en el oído lo que le ocasionó bastante dolor en la cabeza y en el oído, cuando el dolor fue más intenso sus padres la llevaron al hospital en donde la trataron por intoxicación.

La joven aclaró que no fue una intoxicación, sino un derrame cerebral. | Foto: TikTok @paomuma

Sin realizarle más estudios la dieron de alta y ahí es cuando sucede lo que narró en el primer video, que dormía todo el tiempo y estaba cansada. Su madre al darse cuenta que no mejoraba, decidió llevarla nuevamente al hospital, tras una crisis en donde se desmayó decidieron hacerle estudios.

Al final, resultó que tenía un derrame cerebral debido a una malformación arteriovenosa: "que en sí es un nudo de venas, del tamaño de una moneda de $10 pesos de la cual claramente no sabíamos que tenía". Por la inflamación del cerebro no fue posible operarla de inmediato, por lo que tuvo que tomar medicamentos para que redujera la inflamación y así poder intervenir quirúrgicamente.

Al otro día la pudieron operar y fue un éxito: "Y aunque no es el final de mi historia, hoy en día tengo 17 años, no me he rendido y estoy viva" concluyó la joven.

