"¡Al diablo este trabajo" Empleada de pizzería renuncia EN VIVO y se hace viral en TikTok

Muchos de nosotros hemos renunciado a nuestro trabajo cuando conseguimos uno mejor o haremos algo que nos gusta más. Pero es claro que hay formas de renunciar y otras que no son tan normales. Y no estamos diciendo que hayamos pensado en hacerlo así, pero no son las más correctas.

Esto sucedió con una mujer que trabajaba en una pizzería de Estados Unidos. Ya no le gustaba estar ahí y decidió hacer todo en un modo extremo. Decidió renunciar durante una transmisión en vivo en TikTok, en la hora pico del sábado en la noche y con un lenguaje que seguramente no usaba en el mostrador.

Por si esto fuera poco, la cocina era un botadero, con harina para pizza e ingredientes por todos lados. "Al diablo este trabajo", fue la frase con la que sentenció una renuncia que probablemente no necesitaba más explicación. Por ello se hizo viral en sólo minutos.

El video se hizo viral en TikTok

FOTO: TikTok

"Al diablo este trabajo"

En el video se ve que la mujer está dando una vuelta mientras se graba. Muestra cómo está la cocina, las decenas de órdenes pendientes, los teléfonos sonando y la harina de pizza en la mesa. El pánico que viven sus compañeros no fue razón suficiente para que la mujer se arrepintiera de lo que iba a hacer.

"Momentos finales (...) Al carajo este trabajo", sentenció en el video en el que se ve a uno de sus compañeros a un lado, sin saber qué era lo que en realidad estaba sucediendo.

Esperemos que haya renunciado porque tuvo una mejor oportunidad de trabajo y no haya sido sólo un momento de enojo del que después se pueda arrepentir.

MIRA EL VIDEO AQUÍ: