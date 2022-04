¿Bye Netflix? La película en Amazon Prime Video que no puedes dejar de ver porque es una JOYA | TRÁILER

El mundo del streaming no sólo se puede reducir a Netflix y es que ya hay tantas y tan variadas opciones que la obre oferta a veces hace de las suyas y en ocasiones pensamos que no hay nada que ver, a pesar de que los catálogos son de lo más variados y extensos. Esta vez vamos a centrarnos en una cinta que es todo lo que alguien que guste del cine espera; una buena historia, bien realizada y con actuaciones que no dejen lugar a dudas.

La cinta se llama "Animales Nocturnos" o Nocturnal Animals por su título original, los protagonistas son Amy Adams y Jake Gyllenhaal, además cuenta con la participación de Aaron Taylor-Johnson, Michael Shannon, Isla Fisher y Armie Hammer, fue escrita y dirigida por Tom Ford. Se trata de la adaptación de suspenso psicológico Tony and Susan de 1993 que fue escrita por Austin Wright.

El argumento se basa en una pareja de exesposos, Susan y Edward, quienes terminaron una relación en la que él tenía aspiraciones de escritor, la historia comienza cuando él le hace llegar a ella un manuscrito de su primera novela, misma que le dedicó, el matrimonio en el que Susan se embarcó y por el cuál dejó a Edward está en una crisis así que utiliza el texto para poder distanciarse de los problemas, pero con lo que se encuentra es con una oscura narración.

Mientras avanza la lectura no duda en ponerle rostro a los personajes principales y estos resultan ser el de ella y de su ex, no vamos a arruinar la experiencia que está disponible en Amazon Prime Video, pero lo que sí se puede decir es que ni por un minuto vas a querer se pararte de la pantalla para ver las idas y vueltas que tiene la producción que se estrenó en diciembre de 2016.

Recibió muy buenas críticas y la actuación de Michael Shannon fue destacada, de hecho, hasta recibió una nominación a como Mejor Actor de reparto para los Premios Oscar. En el prestigioso Festival Internacional de Cine de Venecia Tom Ford se alzó con el Premio del Jurado.

"Animales nocturnos" de hecho hasta ha sido objeto de estudio y hay artículos y videos especializados en explicar algunas partes de la película.

