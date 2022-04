Captan a presunta nave espacial volando cerca de la Estación Espacial Internacional | VIDEO

Una nave espacial fue captada volando muy cerca de la Estación Espacial Internacional de acuerdo con el medio británico The Sun, pero muchos internautas se preguntan qué fue ese extraño objeto, entre ellos, uno de los más implacables investigadores del fenómeno OVNI, Jaime Maussan.

"Muy bien. Pará quienes deseaban este día ver algo especial; aquí tienen una nave espacial más allá de la estación espacial internacional; captada recientemente en transmisión oficial, analizada y publicada por la Cadena The Sun. @SenBillNelson what is?" escribió en Twitter donde adjuntó el clip.

En el video, se puede ver al extraño objeto volar uniformemente muy cerca de la Estación, lo que generó dudas y especulaciones entre los usuarios, como quienes aseguraron que la imagen pudo estar manipulada y otros escépticos cuestionaron por que no publican videos con más acercamiento.

OVNI intenta entrar en una base extraterrestre oculta

Un Objeto Volador No Identificado (OVNI) fue captado en una fotografía momentos antes en que presuntamente se estrellara contra la Montaña Lazy en Alaska. El teórico de la conspiración Scott C. Waring llevó a cabo un análisis de la imagen, cuyo proceso fue documentado en un video que compartió en su canal de YouTube.

“Chicos, deben ver el video que hice a continuación, lo explico todo. Se vio un OVNI ardiendo y cayendo lentamente sobre Alaska en el área de la montaña Lazy”, señaló Waring.

Es el estudioso del fenómeno OVNI quien describió la imagen donde se ve al Objeto Volador viajar a gran velocidad mientras es envuelto por una capa de humo que queda marcada detrás el OVNI como si se tratara de la cola de un cometa.

Muy seguro, expuso: “Si se tratara de basura espacial, la NASA habría alertado al público. Si hubiera sido una prueba de un misil hipersónico de EU, el gobierno de EU lo admitiría, porque quiere aparecer en las noticias y asustar a China y Rusia con nuevas armas."

