Frida Kahlo: 10 frases para que las mujeres se empoderen

Frida Kahlo es una de las artistas mexicanas con mayor reconocimiento a nivel internacional, sus obras alcanzan los millones de dólares, mientras que su imagen es identificada por el público alrededor del mundo. Además, era una mujer adelantada a su época y estas 10 frases que empoderan al género femenino lo demuestran.

Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, nombre completo de la pintora, es recordada por ilustrar autorretratos en los que reflejaba su sufrimiento por medio de las corrientes del realismo mágico y el naïf. A lo largo de su carrera fue la autora de 150 obras, algunas de ellas han sido exhibidas en las galerías más importantes de arte del mundo; y actualmente es considerada un ícono pop.

Aunque existe un debate entre aquellos que la consideran una mujer feminista y los que no, es una figura importante en la cultura mexicana, pues además de ser pintora y activista, así como la esposa de Diego Rivera, fue una voz importante para el género femenino, ya que se expresaba por medio del arte y por sus icónicas frases que aún son referente.

Frida Kahlo, la pintora mexicana más importante

Las mejores frases de Frida Kahlo

1. ‘Enamórate de ti. De la vida. Y luego de quien tú quieras’.

2. ‘Ni tú eres para tanto, ni yo soy para tan poco’.

3. ‘Pies para que los quiero, si tengo alas para volar’.

4. ‘Tú mereces lo mejor de lo mejor porque eres una de esas pocas personas que, en este mísero mundo, siguen siendo honestas consigo mismas. Y eso es lo único que realmente cuenta’.

5. ‘Al final del día, podemos aguantar mucho más de lo que pensamos que podemos’.

6. ‘Las únicas mujeres que valen realmente la pena, son aquellas que si quieren la luna, se las bajan ellas solas’.

7. ‘Donde no puedas amar, no te demores’.

8. ‘Yo, que me enamoré de tus alas, jamás te las voy a querer cortar’.

9. ‘Lo que no me mata me alimenta’.

10. ‘Todas las mujeres estamos locas, así que escoge una loca que te haga feliz’.

