Youtuber ofrece 15 mdd a Will Smith y Chris Rock por llevar su pelea al ring

El incidente entre Will Smith y Chris Rock en los Premios Oscar sigue dando de qué hablar y, en medio de la conmoción en redes sociales, el polémico youtuber Jake Paul lanzó una millonaria propuesta para que las estrellas de Hollywood lleven su pelea directo al ring.

Este domingo la entrega de los Premios de la Academia se vio manchada por el golpe que Smith lanzó contra el comediante por una “broma” que éste lanzó sobre su esposa, lo que desató un gran debate y controversia a la que se sumó el también boxeador estadounidense.

Te puede interesar: ¡No sólo Chris Rock! Estas son las personas a las que Will Smith ha golpeado en público: VIDEO

Con un mensaje en Twitter el comediante Sal Vulcano cuestionó a Jake Paul sobre cuánto estaba dispuesto a invertir para que los actores se enfrentaran en una pelea de box, por lo que no dudó en responder asegurando que tenía 15 millones de dólares para cada uno.

“Obtuve $15 millones para Will Smith y $15 millones para Chris Rock listos para salir. Hagámoslo en agosto en mi cartelera“, escribió en Twitter el influencer y aunque algunos lo tomaron a broma reforzó su propuesta con un segundo mensaje en el que pide que alguien lo contacte con Will Smith para acordar su pelea.

Polémicos retos de Jake Paul

Esta no es la primera vez que el influencer ofrece una millonaria suma a celebridades de Hollywood por llevar al ring una pelea que inició en redes sociales, pues ofreció 30 millones para Kanye West y Pete Davidson, ex y novio de Kim Kardashian respectivamente.

Aunque algo de lo que más ha dado de qué hablar son las veces que ha retado a Saúl "Canelo" Álvarez para llegar al ring, pues el influencer asegura que le puede ganar ya que está mejor preparado que muchos de sus oponentes.

Te puede interesar: Will Smith se disculpa con Chris Rock tras cachetada: ‘la violencia es venenosa y destructiva’

Tal vez no ahora, pero en tres años, podría suceder con seguridad. Son dos de los mejores nombres de cinco que van cara a cara. ¿Por qué no hacer que eso suceda? Soy más grande que cualquiera de sus oponentes que ha tenido. Ya ha hablado de pasar al peso crucero, así que realmente no hay excusa”, dijo en entrevista para FightHype.

El pujilista mexicano se ha negado a llegar al ring con Paul pese a la insistencia de éste y ha señalado que no deberían dejar que compita, además de mencionar que lo considera como una broma al boxeo.

SIGUE LEYENDO:

Daniel Bisogno desata críticas por cachetada a Chris Rock: "Nos estamos convirtiendo en una generación de cristal"

"Tuve impulsos suicidas": Ellas son las famosas que han sufrido con la alopecia como Jada Pinkett

Pati Chapoy arremete contra los Oscar 2022: 'Espectáculo en decadencia, todo es una porquería'