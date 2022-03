Pati Chapoy arremete contra los Oscar 2022: 'Espectáculo en decadencia, todo es una porquería'

La entrega de los Premios Oscar 2022 a lo mejor del arte cinematográfico estuvo llena de polémicas durante este domingo 27 de marzo. La nota de la noche la dieron Chris Rock y Will Smith, que protagonizaron un altercado sobre el escenario del Dolby Theatre después de que el comediante hiciera un chiste aludiendo a la alopecia que padece Jada Pinket Smith.

El video de un furioso Will Smith subiendo al escenario para abofetear a Chris Rock, le ha dado la vuelta al mundo. Visiblemente enojado, el actor le grita al comediante que 'quite el nombre de su esposa de su boca' ante la mirada atónita de los presentes que no daban crédito a lo que veían; incluso se pensó que todo había sido un montaje, pero no fue así.

Tras el altercado, Will Smith fue anunciado ganador del Oscar como mejor actor por su personaje en la película 'Rey Richard: Una familia ganadora'. El esposo de Jada Pinket Smith atizó los ánimos en redes sociales cuando en su discurso de aceptación se justificó diciendo que 'es un hombre llamado a proteger a su familia y que el amor provoca hacer locuras'.

Este momento que pasará a la historia de los Premios Oscar, levantó el rating de una aburrida y desangelada ceremonia que transcurría sin pena ni gloria. Usuarios de redes sociales criticaron el formato y los chistes forzados de las presentadoras, en especial de Amy Schumer que le hizo una grosería a la nominada al Oscar Kirsten Dunst frente a su esposo.

Pati Chapoy explota contra los premios Oscar 2022

En este contexto, el programa Ventaneando de hoy 28 de marzo estuvo dedicado en gran parte a comentar la ceremonia de premiación. Pati Chapoy fue muy contundente al comentar que los Oscar son un espectáculo que va 'en picada':

"La decadencia es palpable, como programa de televisión también. No han evolucionado, no han dado un paso importante en años. Todo es una completa porquería" .

Además, Chapoy condenó el ataque de Will Smith a Chris Rock afirmando que 'no se vale la violencia de ningún tipo'. Aunque la líder de Ventaneando sí resaltó un momento conmovedor:

"Sí hago referencia dos presentaciones que fueron muy conmovedoras: Lady Gaga y Liza Minelli. Qué cosa, qué momento más conmovedor".

Por su parte, Daniel Bisogno pidió un segundo Oscar para Will Smith por la agresión a Chris Rock, pues en sus palabras: