Feng Shui: 5 consejos para llenar de energía tu vida en esta primavera

Llegó la Primavera y, con ella, nuevos sueños, nuevos inicios y muchos planes que queremos cumplir en diferentes aspectos de nuestras vidas. Y eso es la primavera, cambios y nuevas oportunidaes. Por eso, filosofías como el Feng Shui nos sirven para generar entornos favorables para que todo esto pueda suceder.

La esencia positiva de la Primavera nos ayudará a equilibrar nuestras energías y si le agregamos al Feng Shui, los resultados serán mucho mejores.

Esta filosofía oriental busca generar prosperidad, armonía y equilibrio, al hacer una correcta utilización de los espacios y los objetos en nuestro propio universo. Por esa razón, te damos cinco consejos que puedes seguir para utilizar el Feng Shui y llenarte de energía durante la Primavera.

Llénate de energía en la Primavera con el Feng Shui

5 consejos de Feng Shui para la Primavera

1.- Desecha cosas viejas y rotas

Quita de tu casa y de tu entorno todas las cosas viejas que ya no uses o que ya no tengan arreglo, como vajillas rotas, aparatos que ya no sirven o ropa que ya no usas.

2.- Ordena y limpia tu casa

Además de renovación, debemos abrir camino para que la energía fluya correctamente. Por eso es necesario mantener limpios y ordenados nuestros armarios, muebles y espacios en la casa. Repetimos, deshazte de la ropa que ya no usas.

3.- Usa colores cálidos y suaves

Si tienes adornos, alfombras, cortinas o telas de colores cálidos y suaves, las condiciones para que exista una buena energía se van a dar. La Primavera es el mejor momento para presumirlos.

4.- Adorna con plantas

Las plantas siempre serán un gran adorno y también un complemento energético para tu casa. Si las plantas son naturales, será mucho mejor, porque aportan un Chi vivo. Busca las que más te gusten y, si es un lugar cerrado, algunas que no necesiten mucha luz.

5. Purifica el hogar

Pinta las paredes de tu casa con colores armónicos para la salud y prosperidad. Estos pueden ser blanco, rosa, amarillo o verde claro. También puedes usar carpetas o tapices para las paredes.

Manten vivo tu hogar con estos consejos de Feng Shui

